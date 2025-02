La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge salue le développement remarquable du Vietnam

Le 26 février, à Phnom Penh, Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a reçu l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu.



Elle a salué les progrès remarquables accomplis par le Vietnam dans tous les domaines ces dernières années, notamment la rationalisation de l’appareil de son système politique sous la direction du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, exprimant sa confiance dans la réussite de ce processus.



L'ambassadeur Nguyên Minh Vu a félicité le peuple cambodgien pour ses dernières réalisations dans la construction d'une paix durable, la stabilité politique, la consolidation de l'indépendance et de la souveraineté, le renforcement de son statut international et le développement socio-économique. Il s'est dit convaincu que le Cambodge continuera de progresser vers un avenir pacifique, stable et prospère.



Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des pistes de coopération pour approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines, en vue d'atteindre rapidement l'objectif de 20 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux.

Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge et l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu (gauche). Photo: VNA

La présidente de l'Assemblée nationale, Khuon Sudary, a souligné l'importance que le Cambodge accorde à l'amitié traditionnelle et à la coopération avec le Vietnam.

Elle a appelé à renforcer les efforts de sensibilisation et d'éducation auprès des populations des deux pays, en particulier la jeune génération, afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle.-VNA/VI