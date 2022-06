La présidente de l'Assemblée du Mozambique termine sa visite au Vietnam

La présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, et une délégation de haut rang du Mozambique, ont terminé leur visite officielle au Vietnam du 18 au 23 juin, sur invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue.

Il s'agit de la première visite au Vietnam de la dirigeante mozambicaine en tant que présidente de l'Assemblée du Mozambique depuis son entrée en fonction en janvier 2020 et de la première visite au Vietnam d'un chef de l'Assemblée du Mozambique.

Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias s’est entretenu avec Vuong Dinh Hue, a rendu une visite de courtoisie au président Nguyen Xuan Phuc, rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et le permanent du secrétariat du Parti Vo Van Thuong.

Les dirigeants ont reconnu que la coopération économique et commerciale entre les deux pays restait encore modeste, seulement 157 millions de dollars en 2020 et 149,5 millions de dollars en 2021. Ils se sont accordés pour les orientations visant à promouvoir la coopération bilatérale dans les temps à venir. Ils ont convenu de considérer l'économie comme un domaine clé de coopération.

En outre, les dirigeants des deux pays ont discuté des mesures visant à élargir la coopération dans des domaines tels que la haute technologie, les télécommunications, la transformation numérique, l'innovation, l'éducation et la formation.



Les dirigeants ont affirmé qu'ils attachaient de l'importance aux relations de coopération entre les deux organes législatifs, considérant la diplomatie parlementaire comme un canal important dans la mise en œuvre de la politique étrangère de chaque pays.

Durant son séjour au Vietnam, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias et la délégation l’accompagnant ont eu des séances de travail avec des dirigeants de l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh ; de l’Union des organisations d'amitié du Vietnam ; de l’Académie vietnamienne des sciences agricoles ; du Comité national pour l'intervention en cas de catastrophe et la recherche et le sauvetage ; du Groupe Viettel. Ils ont visité la ville de Can Tho et travaillé avec les autorités locales.