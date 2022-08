La préservation du corps du Président Ho Chi Minh est une tâche politique importante

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté et pris la parole le 14 août lors d'une réunion résumant les 30 ans de coopération directe dans la préservation et la garantie de la sécurité absolue du corps du Président Ho Chi Minh entre le Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh du Vietnam et l'Institut de recherche sur les plantes médicinales et aromatiques de Russie (VILAR).

Le chef du gouvernement a précisé qu’immédiatement après la mort de l'Oncle Ho, des experts médicaux soviétiques et vietnamiens s’étaient lancés dans les travaux techniques pour préserver longtemps son corps et se préparer à une funéraille à la place Ba Dinh.

Pendant les années de guerre acharnée, les experts soviétiques se sont toujours tenus aux côtés des officiers et des soldats de l'armée vietnamienne, essayant de préserver au mieux le corps de l’Oncle Ho. En 1992, un mécanisme de coopération directe entre le Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh et le VILAR dans la préservation et la garantie de la sécurité absolue du corps du Président Ho Chi Minh a été établi.

Pham Minh Chinh a estimé que le mausolée du Président Ho Chi Minh était devenu la convergence de l'affection, du respect, de la croyance et de la gratitude des Vietnamiens et des amis internationaux pour le Président Ho Chi Minh. Depuis son inauguration, le mausolée accueillit plus de 60 millions de personnes, dont plus de 10 millions de visiteurs internationaux. Il a affirmé que la préservation et la garantie de la sécurité absolue du corps du Président Ho Chi Minh était une tâche politique spéciale d'une grande importance.

A cette occasion, le dirigeant vietnamien a tenu à remercier la coopération et le soutien efficaces et impartiaux de l'ex-Union soviétique et de l'actuelle Russie, notamment des scientifiques et experts médicaux du VILAR pour cette mission "spéciale". Il a aussi reconnu et salué le dévouement et les contributions des scientifiques vietnamiens ; des ministères, des secteurs, des agences, notamment le personnel du Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh, pour mener à bien ces derniers temps les tâches assignées par le Parti, l'Etat et le peuple.

Lors de la réunion, Pham Minh Chinh a décerné la Médaille de travail de troisième classe au VILAR et d’autres titres honorifiques aux collectifs et individus russes et vietnamiens pour leurs contributions importantes à la préservation et à la garantie de la sécurité absolue du corps du Président Ho Chi Minh.

Photo : VNA

Dans la matinée du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation du VILAR, conduite par le directeur et académicien de l'Académie russe des sciences, Sidelnikov Nikolai Ivanovich, sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait reçu la délégation du VILAR. Sidelnikov Nikolai Ivanovich a affirmé la coopération continue entre le VILAR et le Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh dans la préservation et la garantie de la sécurité absolue du corps du Président Ho Chi Minh.