La première startup vietnamienne Alterno intègre le Top 15 de SET Award en Allemagne

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh (troisième, gauche), et Hai Ho et Nam Nguyen, cofondateurs d'Alterno, et le personnel de l'ambassade. Photo : VNA

La startup vietnamienne Alterno a brillamment surpassé près de 500 candidats issus de 79 pays pour se hisser parmi les 15 finalistes de la “Start Up Energy Transition Award” 2026 (SET Award).

L'Agence allemande de l'énergie (dena) a organisé, le 17 mars à Berlin, une cérémonie de remise des prix SET Award 2026 afin de récompenser les start-ups les plus prometteuses dans le domaine de la transition énergétique durable. Pour la première fois en dix ans de cette compétition de renommée mondiale, un représentant vietnamien atteint la finale.

Cet événement, qui s'est tenu dans le cadre du SET Tech Festival 2026, marquait également le dixième anniversaire de cette plateforme pionnière dans la transition énergétique.

Présent lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, a réaffirmé l'engagement fort du gouvernement vietnamien en faveur du développement durable et de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, tout en promouvant la transition énergétique, la croissance verte et l'innovation dans tous les secteurs.

Il a souligné que la coopération entre le Vietnam et l’Allemagne dans le secteur de l’énergie ne cesse de se renforcer, notamment à travers la Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat énergétique entre le Vietnam et l'Allemagne signée en juillet 2025.

Le diplomate a ajouté que de tels festivals technologiques constituent des moteurs essentiels pour le transfert de connaissances, la création d'opportunités d'investissement et l’innovation entre les deux nations.

Le jury, composé d'experts internationaux de premier plan, a sélectionné les cinq entreprises ayant des solutions les plus disruptives dans cinq catégories distinctes: construction et bâtiments, mobilité et transport, accès à une énergie de qualité, industrie, énergies propres et stockage.

Alterno s’est particulièrement illustrée en terminant parmi les trois meilleures entreprises de la catégorie "Énergies propres et stockage". La performance d'Alterno témoigne de la solidité de son projet de batterie à sable. Ce système de stockage innovant, capable de fournir une chaleur industrielle comprise entre 300°C et 600°C, a été apprécié pour sa sécurité, son caractère ininflammable et l'utilisation de matériaux naturels abondants et entièrement recyclables.

Les cofondateurs d’Alterno, Hai Ho et Nam Nguyen, ont souligné que leur solution répond au défi majeur du coût du stockage des énergies renouvelables. Leur technologie se distingue par une haute performance à faible coût. En utilisant des matériaux inorganiques tels que la céramique ou le sel, cette batterie garantit une sécurité optimale. Ces caractéristiques laissent entrevoir un large potentiel d'application, notamment pour les centres de données et les complexes industriels exigeant une alimentation stable et écologique.

Basée au Vietnam, Alterno s'affirme désormais comme un fournisseur pionnier des solutions énergétiques durables, au service de secteurs variés incluant l'agriculture durable. -VNA/VI