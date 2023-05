La première Semaine vietnamienne de l’espace se dessine à l’horizon

La première Semaine vietnamienne de l’espace sera organisée du 5 au 9 juin à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces de Hâu Giang et Binh Dinh avec le soutien de l’Administration nationale de l’espace et de l’aéronautique (NASA) des Etats-Unis, ont annoncé lundi 29 mai les organisateurs.

L’Association de l’informatique de Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires annoncent la tenue de la première Semaine vietnamienne de l’espace. Photo : Baohaugiang.com



Cet événement se déroulera les 5 et 6 juin à Hâu Giang, le 7 juin dans la ville de Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville et les 8 et 9 juin à Binh Dinh, ont précisé les comités populaires des provinces de Hâu Giang et Binh Dinh, le comité populaire de ville de Thu Duc et l’Association de l’informatique de Hô Chi Minh-Ville.

La Semaine vietnamienne de l’espace vise à inspirer la jeune génération par les histoires des astronautes dans l’espace, à partager des recherches pour protéger la Terre, réduire la pollution de l’environnement, alerter sur le risque de collision d’astéroïde avec la Terre, à contribuer à sensibiliser le public aux activités spatiales, tout en encourageant la coopération internationale dans ce domaine.



Il s’agira d’un événement d’une grande importance qui a un impact positif sur la jeune génération vietnamienne, a déclaré le président de l’Association de l’informatique de Hô Chi Minh-Ville, Lâm Nguyên Hai Long, espérant que la NASA continuera à choisir le Vietnam comme destination et que cet événement deviendra annuel et aura une portée régionale dans l’ASEAN.



Au menu figureront notamment les échanges avec d’anciens astronautes, les expériences d’exploration spatiale, les activités STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) dans les domaines de l’astrophysique, de l’apesanteur, de la robotique, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, de l’univers virtuel.



Créée en 1958, la NASA est l’organisme en charge du programme spatial civil des Etats-Unis. Elle gère la recherche publique, l’envoie de mission civile vers l’espace et la recherche publique en aéronautique. La Semaine de l’espace célèbre la contribution des sciences et des technologies spatiales à l’amélioration de la condition humaine. – VNA/VI