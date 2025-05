La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra entame sa visite officielle au Vietnam

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra est arrivée ce jeudi à Hanoi, entamant sa visite officielle au Vietnam, où elle coprésidera la 4e réunion du Cabinet conjoint Vietnam-Thaïlande les 15 et 16 mai, à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il s’agit de la première visite au Vietnam du chef du gouvernement thaïlandais en 11 ans, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Cette visite intervient à un moment crucial, alors que les deux pays se réjouissent du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1976-2026), une étape importante dans l'histoire des relations bilatérales, a souligné l’ambassadeur.

Dans le contexte du Partenariat stratégique renforcé, qui a connu un développement global et substantiel dans divers domaines, cette visite vise à propulser les relations bilatérales vers un nouveau sommet, de manière plus concrète et efficace, a affirmé l’ambassadeur.

La cérémonie d'accueil de la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra à l'aéroport international Nôi Bai, à Hanoi. Photo: VNA

Lors de cette visite, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra coprésidera la 4e réunion conjointe des cabinets Vietnam-Thaïlande, un effort conjoint reflétant le haut niveau d'attention et la détermination commune à faire progresser les relations bilatérales. Les deux parties aborderont les questions existantes et définiront les orientations d'une coopération globale. -VNA/VI