La première journée de travail du 11e Plénum du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat

Le 11e Plénum du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat a conclu sa première journée de travail à Hanoï le 10 avril.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, a prononcé un discours à l'ouverture de la réunion, tandis que le président Luong Cuong dirigeait la session au nom du Bureau politique.

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a évalué une série de contenus liés au travail du personnel.

En particulier, il a accepté de démettre de ses fonctions Nguyen Van Hieu, membre suppléant du Comité central du Parti et chef adjoint de sa Commission de propagande et de mobilisation de masse, en raison de violations commises pendant son mandat de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Can Tho.

Nguyen Van Hieu a violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice de ses responsabilités, en luttant contre la corruption, le gaspillage et la négativité, tout en violant également les règlements sur ce que les membres ne doivent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple, ce qui a entraîné de graves conséquences, une opinion publique négative et a porté atteinte à la réputation de l'organisation du Parti et du gouvernement local.

Le Comité central du Parti a également décidé de démettre Truong Hoa Binh, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire adjoint du Comité chargé des affaires du Parti et ancien vice-Premier ministre permanent, de tous les postes du Parti.

L'ancien vice-Premier ministre du gouvernement a violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice de ses responsabilités, dans la lutte contre la corruption et la négativité ; Il a également violé les règles établies pour les militants et la responsabilité de donner l’exemple. Ses violations ont eu de graves conséquences, ont conduit à une opinion publique négative et ont affecté la réputation du Parti et de l’État.

Par la suite, le Comité central du PCV a travaillé en groupes pour discuter de la restructuration et de la réorganisation du système politique, des unités administratives et des gouvernements locaux, notamment huit projets et rapports.

Il a d’abord examiné le rapport sur la restructuration du système politique basé sur la Conclusion n° 127-KL/TW, émise le 28 février 2025 par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Il a évalué le projet de restructuration des unités administratives à tous les niveaux et de construction d’un modèle d'administration simplifié à deux niveaux.

Il a également abordé la restructuration et la rationalisation du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations sociopolitiques et de masse, ainsi que des tribunaux populaires, des parquets populaires et des organisations locales du Parti.

Il a discuté du plan visant à réviser, modifier et compléter la Constitution et les lois de l'État pour servir la réorganisation du système politique, ainsi que des projets de réglementation sur le respect du Statut du PCV et sur l'inspection, la supervision et la discipline du Parti. - VNA/VI