La première Fête du lotus de Hanoi enchante avec son bouquet emblématique

Ouverture de la Fête du lotus de Hanoi, dans la soirée du 12 juillet. Photo : VNA

La cérémonie d’ouverture de la première Fête du lotus de Hanoi s’est tenue dans la soirée du 12 juillet dans l’arrondissement de Tây Hô. L’événement a réuni nombre de personnes qui ont pu apprécier la beauté de cette fleur emblématique et ses multiples usages.

Durant cinq jours, du 12 au 16 juillet, les Hanoïens sont invités à participer à la Fête du lotus de Hanoï, qui se tient à l’Espace culturel et créatif de Tây Hô, au 612 Lac Long Quân, dans l’arrondissement de Tây Hô.

Le lotus fait depuis longtemps la fierté de Hanoi. Dans le but de mettre en valeur la beauté de cette fleur, de présenter sa valeur dans la vie des habitants, ainsi que de promouvoir l’art de la confection du thé au lotus, une spécialité de Hanoi, le Comité populaire de l’arrondissement de Tây Hô, en collaboration avec le Département municipaux de la culture et des sports, du tourisme, de l’agriculture et du développement rural, a organisé la Fête du lotus de Hanoi, à côté du lac de l’Ouest (Hô Tây), haut lieu de floraison des lotus en juin et juillet.

L’événement a débuté par une cérémonie d’envergure dans la soirée du 12 juillet, avec un spectacle sur une scène flottante intitulé "Chuyên cua Sen" (Des histoires à propos du lotus). Selon le metteur en scène du spectacle, Viêt Dang, "Chuyên cua Sen" a vu la participation de 1.200 figurants professionnels ou non, avec des effets spéciaux comme le mapping consistant en des jeux de lumières sur l’eau. Au travers de quatre chapitres, l’événement a permis de valoriser la vitalité du lotus et d’une manière générale la culture raffinée des Hanoïens.

Il a aussi permis de présenter des produits OCOP, issus du programme "À chaque commune son produit", des spécialités locales à partir du lotus telles que thé au lotus, riz gluant au lotus, mortadelles au lotus... d’exposer des installations de fleurs, de fibres de lotus et certaines variétés de cette fleur venus de différentes localités du pays.

Présente à la cérémonie, la chargée d’affaires par intérim du Laos au Vietnam, Latana Siharaj, a déclaré que le lotus était une belle fleur à l’odeur délicate, présente dans la culture et la religion de différentes nations depuis longtemps. "Le lotus symbolise la renaissance, la pureté et la vitalité. Elle est devenue une fleur significative dans beaucoup de pays asiatiques, dont le Laos et le Vietnam", a-t-elle souligné.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Manh Quyên, a fait remarquer que la ville se focalise actuellement dans la restructuration de l’agriculture locale, où le lotus a sa place. Cette restructuration devrait favoriser le développement touristique et l’agriculture urbaine. "Il s’agit de l’une des missions importantes à accomplir s’inscrivant dans le cadre de la transition de la culture et de l’élevage afin de s’adapter à l’urbanisation et édifier une région urbaine écologique durable", a-t-il indiqué.

Dans le cadre de la Fête du lotus de Hanoi, se déroulent également un défilé 1.000 personnes vêtues d’ao dài (tunique traditionnelle), la présentation d’un tableau sur la Sainte-mère Liêu Hanh réalisé avec 50.000 fleurs de lotus et une balade à vélo de 7.000 personnes autour du lac de l’Ouest le 14 juillet, afin d’encourager à la pratique d’une activité physique quotidienne et d’admirer la beauté du lac. – CVN/VI