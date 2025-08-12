La Première dame Ngo Phuong Ly rencontre des épouses vietnamiennes en République de Corée

Dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm en République de Corée, son épouse, Mme Ngô Phuong Ly, a rencontré, le 10 août à Séoul, un groupe d’épouses vietnamiennes vivant en République de Corée.

Dans une atmosphère chaleureuse et intime, Mme Ngo Phuong Ly a exprimé sa joie de pouvoir échanger directement avec les femmes vietnamiennes vivant à l’étranger. Elle a souligné le rôle essentiel de la communauté vietnamienne, notamment les familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes, en tant que pont d’amitié entre les deux peuples.

La Première dame a salué les efforts d’intégration des femmes vietnamiennes malgré les défis liés à la langue, à la culture et à la vie loin de la patrie. Elle s’est réjouie de leur contribution active à la société sud-coréenne, tout en préservant l’identité culturelle vietnamienne.

Elle a également encouragé les épouses vietnamiennes à se rapprocher des représentations diplomatiques du Vietnam ou des associations vietnamiennes locales en cas de difficulté, affirmant que le Parti et l’État considèrent toujours la diaspora comme une partie inséparable de la nation.

Les participantes ont exprimé leur gratitude et partagé leurs espoirs concernant l’enseignement du vietnamien pour leurs enfants, le soutien aux mères célibataires, ainsi que la possibilité de réintégrer la nationalité vietnamienne et de renforcer les liens culturels avec le pays d’origine. -VNA/VI