La première conférence internationale sur la gestion des voies respiratoires se tiendra au Vietnam

Environ 1.000 délégués du monde entier, dont des experts du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande et du Vietnam, se réuniront à la conférence de l'Alliance mondiale pour la gestion des voies respiratoires (WAAM), prévue à Hanoï les 13 et 14 avril.

Il s'agit de la première conférence de la WAAM organisée en Asie du Sud-Est. La conférence sera soutenue par Facing the World (FTW), une organisation caritative médicale basée au Royaume-Uni et fondée en 2002, pour soutenir le traitement des enfants atteints de malformations cranio-faciales dans les pays en développement, en collaboration avec des anesthésiologistes de l'Hôpital central militaire 108, de l'Hôpital de l'amitié Viêt Duc et de l'Hôpital Hong Ngoc, ainsi que de Vietnam Airlines.

La conférence rassemblera des experts internationaux en gestion des voies respiratoires - un domaine de pratique de l'anesthésiologie qui vise à limiter les effets indésirables de l'anesthésie sur le système respiratoire en gardant les voies respiratoires dégagées, en garantissant un apport d'oxygène et une ventilation adéquats.

Elle vise à créer des liens entre les associations locales, nationales et internationales des voies respiratoires, les sponsors de bourses d'études en gestion des voies respiratoires, les centres de formation et les organisations philanthropiques travaillant dans le domaine de la gestion des voies respiratoires. Elle propose également des conseils professionnels, une formation, des projets de recherche, des recherches et des opportunités de financement dans le domaine de la gestion des voies respiratoires.

Katrin Kandel, directrice exécutive de FTW, a déclaré qu'en organisant la première conférence au Vietnam, FTW et ses partenaires souhaitaient créer des opportunités de partage de connaissances et de compétences médicales à travers des programmes d'échange et de formation professionnelle dans le monde entier.

Elle a déclaré qu’avec la participation des médecins vietnamiens à deux premières conférences de la WAAM, FTW a persuadé la WAAM d'organiser la première conférence en Asie du Sud-Est, en coordination avec les hôpitaux partenaires de FTW au Vietnam, comme l'Hôpital central militaire 108, de l'Hôpital de l'amitié Viêt Duc et de l'Hôpital Hong Ngoc, ainsi que l'Association vietnamienne d'anesthésie et de réanimation.

Elle a estimé que cette coopération lancerait de nombreuses conférences annuelles de la WAAM dans différentes régions du monde. -VNA/VI