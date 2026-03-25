La première centrale hydroélectrique à accumulation par pompage obtient deux prêts internationaux

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc et le commissaire européen aux Partenariats internationaux, Jozef Síkela, assistent à la cérémonie de signature de l'accord de prêt entre l'Agence française de développement (AFD) et le groupe EVN pour le projet de centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de Bac Ai. Photo : VNA

Le groupe Électricité du Vietnam (EVN), en collaboration avec des partenaires français, a signé deux accords de financement pour le projet de centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de Bac Ai, d’un montant de 76 millions d’euros chacun.



Ces accords, signés le 24 mars lors du Forum des affaires et de l’investissement UE-Vietnam 2026 à Hanoi, font partie d’un ensemble de six prêts accordés par un consortium d’institutions financières internationales pour ce projet.



Située dans la province de Khanh Hoa (Centre), la centrale hydroélectrique comprendra quatre groupes électrogènes d’une capacité totale de 1.200 MW. Premier projet de ce type au Vietnam, elle jouera un rôle clé dans la régulation de la charge du réseau électrique.



La centrale stockera l’énergie pendant les heures creuses et produira de l’électricité pendant les périodes de forte consommation, contribuant ainsi à lisser la courbe de charge et à améliorer la flexibilité du système électrique national.



Conformément au calendrier prévu, la première unité sera opérationnelle en décembre 2029, la quatrième en décembre 2030 et l’ensemble du projet sera achevé d’ici mai 2031. Ce projet devrait contribuer à garantir la sécurité énergétique nationale et à accélérer la transition vers une économie verte et durable.



Le Forum des affaires et de l’investissement UE-Vietnam 2026 a réuni environ 500 délégués, parmi lesquels des représentants d’organismes gouvernementaux, d’institutions financières et d’entreprises vietnamiennes et européennes.



Lors de ce forum, l’UE a dévoilé un plan d’investissement de plus de 560 millions d’euros pour le Vietnam, axé sur la transition énergétique, le développement des transports durables et le renforcement des infrastructures.



Plusieurs accords de coopération, d’investissement et de financement ont également été annoncés dans des secteurs tels que l’énergie, la finance verte, les transports, la formation professionnelle, la transformation numérique et la santé. – VNA/VI