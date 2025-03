La première agence de voyages de luxe du Vietnam certifiée tourisme durable

Les représentants de Lux Travel DMC montrent leurs certificats Travelife Certified Sustainability Award 2025. Photo: VOV

Lux Travel DMC, un membre clé de LuxGroup spécialisé dans les services de voyages de luxe avec des croisières patrimoniales sous la marque Lux Cruises, a été honoré du Travelife Certified Sustainability Award 2025.



Les représentants de Lux Travel DMC présentent leurs certificats Travelife Certified Sustainability Award 2025



Il s’agit de la première agence de voyages de luxe au Vietnam et parmi les 500 premiers voyagistes mondiaux à recevoir cette prestigieuse certification.



Le Dr Pham Ha, fondateur et PDG de Lux Travel DMC et de LuxGroup, a déclaré que depuis 2015, l’entreprise s’est engagée dans le développement durable, passant de Travelife Engaged à Travelife Partner en 2023, et obtenant désormais officiellement la certification Travelife en 2025, marquant une décennie de dévouement au tourisme responsable.



« La durabilité a toujours été une valeur fondamentale de Lux Travel DMC depuis sa création il y a 20 ans. Nous pensons que l’avenir du tourisme de luxe doit être aligné sur le développement durable », a-t-il souligné.



Avec la certification Travelife Certified, Lux Travel DMC réaffirme son rôle de pionnier dans le voyage de luxe durable, en se concentrant sur l’expansion des initiatives de voyage écologique, la réduction des déchets, le soutien des communautés locales et la promotion du tourisme responsable.



La cérémonie de remise des prix aura lieu à l’ITB Berlin 2025, le plus grand salon du voyage au monde, du 4 au 6 mars.



Travelife Certified est le niveau de certification le plus élevé pour les agences de voyages engagées dans des pratiques durables, exigeant le respect de près de 250 critères stricts en matière de protection de l’environnement, d’éthique des affaires, de droits de l’homme et de partenariats responsables.



La certification s’aligne sur les normes internationales telles que ISO 14001, ISO 9001 et ISO 26000 sur la responsabilité sociale et est reconnue par le Conseil mondial du tourisme durable des Nations Unies (GSTC). – VNA/VI