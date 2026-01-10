La politique extérieure contribue au rayonnement international du Vietnam

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, lors de son entretien avec la VNA à Washington. Photo : VNA

La politique extérieure a marqué de son empreinte les cinq dernières années, contribuant de manière significative aux succès globaux du Vietnam durant cette période, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Washington.



Le diplomate a noté que la période 2020-2025 a été marquée par de profonds bouleversements mondiaux, notamment des épidémies, des guerres, des catastrophes naturelles et une compétition stratégique, posant de sérieux défis à toutes les nations. Malgré ces « mers agitées », le Vietnam a fait preuve de résilience, réalisant un développement important, renforçant ses capacités et son influence nationales et améliorant constamment le niveau de vie de sa population. La politique extérieure, a-t-il souligné, a joué un rôle essentiel dans ces réussites.



L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a précisé que, durant cette période, la politique étrangère a été mise en œuvre de manière globale autour de trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie entre les peuples.



La politique extérieure a joué un rôle important dans le maintien d’un environnement international et régional pacifique et stable ; dans le développement d’amitiés et de partenariats sans créer d’adversaires ; dans l’approfondissement de l’intégration internationale afin d’attirer et d’utiliser efficacement les ressources extérieures pour le développement, notamment les marchés, les investissements, la science et la technologie, et la formation des ressources humaines ; et dans la promotion de l’image d’un Vietnam confiant et résilient, contribuant activement aux affaires mondiales, a-t-il souligné.



Évaluant la position et la crédibilité croissantes du Vietnam, qui a renforcé ses relations avec de nombreuses grandes puissances durant cette période, notamment grâce à l’établissement d’un partenariat stratégique global avec les États-Unis, il a souligné que les relations internationales sont par nature bilatérales et multidimensionnelles et ne peuvent être le fruit d’une seule volonté. Le fait que les grandes puissances aient pris l’initiative de renforcer leurs liens avec le Vietnam témoigne clairement du rayonnement croissant du pays et de la confiance qu’il inspire sur la scène internationale.



Ces avancées majeures apportent non seulement des avantages bilatéraux, mais contribuent aussi de manière significative à la paix, à la coopération et au développement dans le monde, et constituent une reconnaissance objective du rôle de plus en plus important que joue le Vietnam dans l’architecture économique et sécuritaire mondiale actuelle, a-t-il fait valoir. La politique extérieure a marqué de son empreinte les cinq dernières années, contribuant de manière significative aux succès globaux du Vietnam durant cette période, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Washington.Le diplomate a noté que la période 2020-2025 a été marquée par de profonds bouleversements mondiaux, notamment des épidémies, des guerres, des catastrophes naturelles et une compétition stratégique, posant de sérieux défis à toutes les nations. Malgré ces « mers agitées », le Vietnam a fait preuve de résilience, réalisant un développement important, renforçant ses capacités et son influence nationales et améliorant constamment le niveau de vie de sa population. La politique extérieure, a-t-il souligné, a joué un rôle essentiel dans ces réussites.L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a précisé que, durant cette période, la politique étrangère a été mise en œuvre de manière globale autour de trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie entre les peuples.La politique extérieure a joué un rôle important dans le maintien d’un environnement international et régional pacifique et stable ; dans le développement d’amitiés et de partenariats sans créer d’adversaires ; dans l’approfondissement de l’intégration internationale afin d’attirer et d’utiliser efficacement les ressources extérieures pour le développement, notamment les marchés, les investissements, la science et la technologie, et la formation des ressources humaines ; et dans la promotion de l’image d’un Vietnam confiant et résilient, contribuant activement aux affaires mondiales, a-t-il souligné.Évaluant la position et la crédibilité croissantes du Vietnam, qui a renforcé ses relations avec de nombreuses grandes puissances durant cette période, notamment grâce à l’établissement d’un partenariat stratégique global avec les États-Unis, il a souligné que les relations internationales sont par nature bilatérales et multidimensionnelles et ne peuvent être le fruit d’une seule volonté. Le fait que les grandes puissances aient pris l’initiative de renforcer leurs liens avec le Vietnam témoigne clairement du rayonnement croissant du pays et de la confiance qu’il inspire sur la scène internationale.Ces avancées majeures apportent non seulement des avantages bilatéraux, mais contribuent aussi de manière significative à la paix, à la coopération et au développement dans le monde, et constituent une reconnaissance objective du rôle de plus en plus important que joue le Vietnam dans l’architecture économique et sécuritaire mondiale actuelle, a-t-il fait valoir.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung (à droite), interviewé par la VNA à Washington à la veille du 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Concernant les relations vietnamo-américaines, le diplomate a qualifié de chapitre remarquable les cinquante années écoulées depuis la fin de la guerre et les trente années de normalisation des relations.



De la confrontation, les deux pays ont mis de côté leur passé pour devenir des partenaires globaux, puis des partenaires stratégiques globaux, servant de modèle de réconciliation dans les relations internationales, fondée sur le respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté et des régimes politiques. Le Vietnam est devenu une destination prioritaire pour la plupart des grandes entreprises américaines, le huitième partenaire commercial des États-Unis et le premier pays d’Asie du Sud-Est en termes de nombre d’étudiants américains.



Quant aux attentes concernant les décisions de percée attendues du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam pour atteindre l’objectif d’un Vietnam prospère d’ici 2045, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a souligné trois orientations stratégiques clés.



Premièrement, il a insisté sur le rôle déterminant du facteur humain, exprimant l’espoir que les politiques du Parti permettraient de libérer et d’optimiser le potentiel du peuple vietnamien. Deuxièmement, il a appelé à des avancées majeures dans la réforme institutionnelle afin de créer un environnement de développement moderne. Troisièmement, il a souligné l’importance d’une politique étrangère saine et avisée, qui protège fermement les intérêts nationaux tout en contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la coopération internationales.



Partageant les enseignements tirés de son expérience de collaboration étroite avec la communauté vietnamienne aux États-Unis, le diplomate a déclaré que les Vietnamiens de l’étranger, quel que soit leur lieu de résidence, partagent l’aspiration commune à un Vietnam fort, indépendant et prospère, capable de se tenir aux côtés des puissances mondiales, comme l’avait imaginé le président Hô Chi Minh.



Les réalisations du Parti et de l’État au cours des dernières décennies constituent un fondement solide pour la confiance dans la direction éclairée du Parti. Chaque congrès du Parti, marque une nouvelle étape et insuffle un nouvel élan au développement national, a-t-il déclaré.



Les ressortissants vietnamiens aux États-Unis attendent du 14e Congrès national du Parti qu’il permette de réaliser de nouvelles avancées dans la promotion d’une plus grande unité nationale, encourageant tous les Vietnamiens à œuvrer ensemble avec enthousiasme pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère : une ère de fort essor national, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI