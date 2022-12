La politique constante du Vietnam est de garantir les droits de l'homme et la liberté de religion

La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA

La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a affirmé que l'inclusion du Vietnam par les États-Unis dans la liste de surveillance spéciale de la liberté religieuse était basée sur des informations inexactes sur la liberté de religion et de croyance au Vietnam.

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, tenue le 15 décembre à Hanoï, énonçant le point de vue du Vietnam sur l’information selon laquelle les États-Unis ont introduit le Vietnam dans la liste de surveillance spéciale de la liberté de religion, elle a déclaré que la politique constante du Vietnam était de garantir les droits de l'homme et la liberté de croyance et de religion du peuple. Ceci est clairement énoncé dans la Constitution de 2013, le système juridique du Vietnam et garanti d'être respecté dans la pratique.

Au cours des dernières années, le Vietnam a fait des efforts continus pour améliorer le système juridique et les politiques concernant la croyance et la religion. Les efforts et les réalisations du Vietnam pour garantir le droit de liberté de croyance et de religion ont été largement reconnus par la communauté internationale.

''L'inclusion du Vietnam par les États-Unis dans la liste de surveillance spéciale de la liberté de religion est basée sur une évaluation impartiale ainsi que sur des informations inexactes sur la situation de la liberté de religion et de croyance au Vietnam. Le Vietnam est prêt à discuter avec la partie américaine des questions d'intérêt mutuel dans un esprit de franchise, d'ouverture et de respect mutuel, contribuant à promouvoir le partenariat intégral entre les deux pays, a souligné Pham Thu Hang.