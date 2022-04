La Police de Hanoï prête à assurer la sécurité et la sûreté des SEA Games 31

La Police de Hanoï a lancé le 29 avril un mouvement pour maintenir l’ordre social lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Les forces et véhicules de la Police de Hanoï sont prêts à déployer pour assurer la sécurité et la sûreté des SEA Games 31, a déclaré son directeur Nguyen Hai Trung.

Des groupes de policiers spécialisés seront mobilisés pour protéger les lieux où se dérouleront des évènements des jeux régionaux et maintenir l’ordre social dans la capitale en général, a-t-il souligné.

Le vice-président du comité populaire municipal, Chu Xuan Dung a demandé à la Police de Hanoï de se coordonner étroitement avec des agences concernées pour assurer la sécurité lors des cérémonies d’ouverture et de clôture des SEA Games 31.

Les SEA Games 31, placés sous le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 12 au 23 mai à Hanoï et dans 11 villes et provinces voisines - Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.