La PM néo-zélandaise souligne le rôle des femmes dans l’économie moderne

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a souligné au Sommet des femmes 2022 sur le thème "Women Rising", mercredi 16 novembre à Hô Chi Minh-Ville, le rôle des femmes d’aujourd’hui dans la promotion de l’économie après la pandémie de Covid-19 et au milieu des effets néfastes de l’économie mondiale.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern pose avec des délégués au Sommet des femmes 2022, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

La cheffe du gouvernement néo-zélandais a déclaré que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande partagent des similitudes dans la main-d’œuvre féminine, l’égalité des sexes et les activités axées sur les femmes et les enfants.Elle a estimé que la politique d’égalité des genres fera partie d’une croissance économique durable tandis que les politiques commerciales et les initiatives économiques créeront une force motrice pour que les femmes rejoignent les activités commerciales et de leadership.Selon la dirigeant néo-zélandaise, les femmes et les enfants sont durement touchés par la pandémie car elle a aggravé la pauvreté et la violence domestique.Au cours des trois dernières décennies, le taux de femmes néo-zélandaises rejoignant le marché du travail est passé de 54% à 70%. Au Vietnam, le taux était de 76% en 2019, ce qui était plutôt élevé, étant donné que la moyenne mondiale était de 47%.Elle a informé les participants des politiques de la Nouvelle-Zélande en faveur des femmes dans les services de garde d’enfants et l’éducation préscolaire pour les aider à devenir plus résilientes en cas de ralentissement économique.Lors d’une rencontre avec des entrepreneures vietnamiennes et néo-zélandaises, la Première ministre Jacinda Ardern a déclaré que, grâce à l’autonomisation, aux augmentations de salaire et au respect des travailleurs nationaux et étrangers, les entreprises néo-zélandaises se sont efforcées de devenir non seulement les meilleures au monde, mais aussi les meilleures pour le monde.Organisé par le magazine Forbes Vietnam, le sommet a attiré la participation de plus de 800 délégués, dont des femmes exceptionnelles et des dirigeants influents du pays et de la région. – VNA/VI