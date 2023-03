La plage de My Khê figure dans le top 10 des plus belles d’Asie

Le plus grand site de voyage au monde, Tripadvisor, a publié le 28 février, sa liste des 10 plus belles plages d’Asie en 2023, où My Khê se classe 8e, avec une note moyenne de 4,5 sur 5 étoiles.

Cela fait partie des Travellers’ Choice Best of the Best, récompensant des destinations, hôtels et restaurants. Les résultats sont basés sur les votes des lecteurs de Tripadvisor et d’experts du monde entier pendant 12 mois. Les prix dans les catégories sont annoncés à tour de rôle tout au long de l’année.

Les noms du top 10 doivent répondre à de nombreux critères fixés par les organisateurs tels que paraissent sur Tripadvisor pendant au moins un an, avoir le plus grand nombre de votes. De plus, les lieux honorés seront dépouillés de leurs titres s’ils envoient des avis frauduleux ou menacent les utilisateurs de donner des commentaires incorrects.

Située à plus de 3 km à l’est du centre-ville de Dà Nang, la plage de My Khê (d’environ 900m de long) est très appréciée des habitants de la ville ainsi que des touristes domestiques et internationaux.

"My Khê a du sable fin, une pente douce, une eau claire et chaude toute l’année, des vagues modérées, propices à la baignade. C’est l’une des plus belles plages d’Asie du Sud-Est que j’aie jamais visitées", sont parmi les commentaires des touristes publiés.

Les autres plages dans la liste sont Radhanagar et Benaulim (Inde), Kata Noi, Nai Harn et Chaweng (Thaïlande), Haeundae (République de Corée), Kelingking (Indonésie), Yonaha Maehama (Japon) et Mirissa (Sri Lanka). -CPV/VNA/VI