La permanente du Secrétariat reçoit le président du Parlement de Finlande

Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, présidente de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a reçu le 25 mars à Hanoï le président du Parlement de Finlande, Jussi Halla-aho, en visite officielle au Vietnam à l’invitation du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, présidente de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, et le président du Parlement de Finlande, Jussi Halla-aho. Photo: VNA

Truong Thi Mai a salué le choix du Vietnam par Jussi Halla-aho pour sa première visite officielle hors d'Europe en tant que président du Parlement finlandais. Elle a informé son interlocuteur des réalisations importantes du Vietnam en matière de développement socio-économique et s’est déclarée convaincue que les relations entre le Vietnam et la Finlande connaîtraient de nouvelles avancées dans les temps à venir.

La permanente du Secrétariat a présenté certaines orientations et mesures majeures visant à améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que les industries manufacturières, la transition verte, l’économie... Elle a également insisté sur la nécessité d'accroître les échanges de délégations de haut niveau, la coopération entre les Partis, les organes législatifs, entre les ministères et secteurs, ainsi que les échanges entre les peuples.

Le président du Parlement finlandais s’est dit impressionné par les réalisations du Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam. Il a affirmé que les deux pays avaient encore un grand potentiel de coopération et que le Vietnam était une destination attractive pour les entreprises finlandaises.

Les deux dirigeants ont également partagé des informations et des points de vue sur la situation mondiale et régionale ainsi qu'un certain nombre de questions d'intérêt commun. Ils ont affirmé que les deux pays étaient prêts à coopérer bilatéralement et dans les forums multilatéraux sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, pour la paix, la stabilité et le développement du monde, y compris la Mer Orientale.-VNA/VI