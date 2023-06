La permanente du Secrétariat du PCV reçoit une délégation cubaine

Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 9 juin à Hanoï Luis Antonio Torres Iríbar, membre du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC), premier secrétaire du Comité du PCC de La Havane, en visite de travail au Vietnam.

Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), et Luis Antonio Torres Iríbar, membre du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC), premier secrétaire du Comité du PCC de La Havane. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam, Truong Thi Mai a chaleureusement salué la visite au Vietnam de la délégation de haut niveau du Comité du PCC de La Havane.

Elle a réaffirmé la politique constante du Parti et de l'État du Vietnam de soutenir la juste cause révolutionnaire et la lutte héroïque du Parti communiste et du peuple de Cuba. Le Vietnam est prêt à partager, d'échanger des expériences avec Cuba et de soutenir le peuple cubain dans ses capacités.

Saluant les résultats positifs dans la coopération entre le Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hanoï et le Comité du PCC de La Havane, Truong Thi Mai a suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour bien mettre en œuvre leur Accord de coopération pour la période 2023-2028 qui vient d'être signé.

A cette occasion, Luis Antonio Torres Iríbar a informé la permanente du Secrétariat du PCV de l’accord du Comité du PCV de Hanoï et du Comité du PCC de La Havane sur des orientations et des mesures de coopération afin d’améliorer l’efficacité de leur collaboration dans plusieurs domaines importants.

Il a affirmé que les deux parties avaient convenu de continuer à partager des expériences et à se soutenir, avant de se déclarer convaincu que la mise en oeuvre de l’Accord de coopération pour la période 2023-2028 aboutirait à des résultats substantiels et tangibles.