La pénurie d’avions est assez grave, selon le directeur général de la CAAV

La demande du motoriste Pratt & Whitney (PW) de rappeler un certain nombre d'avions A321Neo utilisés par Vietnam Airlines et Vietjet a provoqué une assez grave pénurie d'avions dans le secteur de l’aviation national.



C’est ce qu’a indiqué le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (Civil Aviation Authority of Viet Nam – CAAV), Dinh Viet Thang, lors d’une réunion du ministère des Transports le 1er avril.



Le rappel des moteurs entraînera l'arrêt des opérations des avions ci-dessus en 2024 et 2025 (la période d'immobilisation commence en janvier 2024), a-t-il expliqué.



À la fin du 31 mars, la flotte vietnamienne comptait 205 avions. Actuellement, 159 avions sont exploités, 20 avions font l'objet d'un entretien de routine et 26 avions doivent faire démonter leurs moteurs pour inspection et réparation conformément aux exigences du motoriste. D'ici la fin de l'année, 42 avions des compagnies aériennes vietnamiennes devront cesser leurs opérations pour corriger des erreurs moteur du constructeur, a-t-il ajouté.

La pénurie d’avions pourrait rendre les billets d’avion plus rares et plus chers pendant la prochaine haute saison estivale. Photo: Vietnam+



Selon Dinh Viet Thang, le temps normal de réparation du moteur prend environ 18 mois. Cependant, le nombre d'avions dans le monde présentant des erreurs moteur est très important, entraînant la rupture de la chaîne d'approvisionnement du constructeur. Parallèlement, certaines compagnies aériennes ont dû restructurer leur dette, ce qui a fait monter en flèche les prix de location des avions dans le monde entier et créé une pénurie d’avions.



Il est prévu qu'il faudra attendre fin 2026, voire début 2027, pour que la réparation des erreurs moteurs des avions utilisés par les compagnies aériennes vietnamiennes soit terminée pour une reprise des opérations normales, a-t-il indiqué, ajoutant que la pénurie d’avions pourrait rendre les billets d’avion plus rares et plus chers pendant la prochaine haute saison estivale.



Le secteur de l’aviation met en œuvre de nombreuses solutions pour faire face à la pénurie d’avions pendant cette période, a-t-il affirmé.



En 2023, le motoriste américain Pratt & Whitney avait décelé un défaut de fabrication dans les réacteurs PW1100G qui équipent certains Airbus A320neo. 600 à 700 moteurs sont concernés.-VNA/VI