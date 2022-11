La partie française accepte de transférer le sceau d'or "Hoàng de chi bao" au Vietnam

Sur la base des résultats de la détermination de l'authenticité du sceau d'or "Hoàng de chi bao" (Trésor de l'Empereur), les deux parties vietnamienne et française ont convenu de le transférer au Vietnam dans un esprit de consensus, de compréhension mutuelle, de coopération et d'amitié entre les deux pays, a annoncé lundi le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les deux parties sont également tombées d'accord pour mettre en œuvre le processus de rapatriement du sceau d'or au Vietnam conformément aux lois des deux pays. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec d'autres ministères, secteurs, organisations et particuliers, continuera de travailler avec la Maison de vente aux enchères française Millon pour rapatrier le sceau d'or dans les meilleurs délais.

Auparavant, en octobre, selon un communiqué publié sur son site internet, la Maison de vente aux enchères française Millon, fondée en 1928, allait mettre aux enchères 329 antiquités, dont le sceau d'or "Hoàng de chi bao" fabriqué en 1823 sous le règne du roi Minh Mang (1820-1841) de la dynastie des Nguyen.

Le sceau "Hoang de chi bao", d'un poids de 10kg, est le plus grand, le plus beau, le plus précieux et le plus important du genre de la dynastie des Nguyen. Utilisé pour les activités publiques et politiques tout au long d'une période historique, il porte des valeurs historiques et culturelles importantes.

Après des efforts de négociation entre la partie vietnamienne et la Maison Million, le sceau a été retiré de la liste des antiquités à vendre aux enchères au sein de la Maison Millon. -VNA/VI