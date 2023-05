La participation du Vietnam au Sommet du G7 élargi au Japon fera date

Le Vietnam participera au Sommet du G7 élargi à Hiroshima, au Japon, illustrant ainsi l’estime de la communauté internationale et du Japon pour son rôle et sa position grandissants dans la région et le monde, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam participera au Sommet du G7 élargi à Hiroshima, au Japon, sur l’invitation de son homologue japonais Kishida Fumio.

Le fait que le Vietnam continue d’être invité à cet événement montre l’estime de la communauté internationale pour son rôle et sa position grandissants dans la région et le monde et le développement positif du Partenariat stratégique étendu pour la paix et la prospérité en Asie entre le Vietnam et le Japon, a indiqué l’ambassadeur Pham Quang Hiêu.

Le Vietnam est l’un des huit pays du monde et l’un des deux pays en Asie du Sud-Est aux côtés de l’Indonésie, présidente tournante de l’ASEAN, qui ont été invités par le Japon en tant que président tournant. Il s’agit de sa troisième participation à cet événement et de sa deuxième en tant qu’invité indépendant.

Le diplomate a vu dans cette invitation l’estime du Japon pour le rôle et la position du Vietnam dans la région, et son attente de voir le Vietnam continuer de coordonner et de soutenir le Japon dans les forums multilatéraux, et en même temps, faire entendre sa voix et contribuer activement à résoudre les problèmes internationaux et régionaux communs.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida (deuxième à partir de la droite) dévoile le logo du Sommet du G7. Photo: AP

Juste avant d’annoncer son invitation, le Premier ministre japonais a annoncé un investissement de 75 milliards de dollars pour la construction d’infrastructures en tant que contribution au programme de développement d’une région Indo-Pacifique libre et ouverte, et a considéré ce sommet comme une opportunité pour discuter de la coopération avec les pays en développement et émergents, du financement du développement et de la réponse aux défis.

L’ambassadeur Pham Quang Hiêu a également fait savoir que les pays du G7 et du G7 élargi attachent tous une grande importance à la coopération avec le Vietnam et souhaitent renforcer la coopération multiforme gagnant-gagnant avec le Vietnam, favorisant ainsi leur influence en Asie du Sud-Est et en Asie-Pacifique.

Récemment, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses mesures globales et complètes dans le domaine de la transition énergétique, de transformation du modèle de croissance vers l’économie verte, circulaire. Le pays a créé un Comité de pilotage national, dirigé par le chef du gouvernement, pour le déploiement de son engagement à zéro émission nette d’ici 2050.

Cet engagement plébiscité par la communauté internationale a incité le G7 à placer le Vietnam sur la liste des pays prioritaires pour sa coopération énergétique, offrant une opportunité au Vietnam d’accéder à cet investissement, et en même temps de renforcer sa coopération avec les pays du G7 pour transformer son modèle économique et accélérer son redressement post-Covid, a-t-il conclu. – VNA