La participation du Vietnam au Sommet de l’avenir est cruciale, selon la coordonnatrice résidente de l'ONU au Vietnam

La coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis. Photo : Bureau de l'ONU au Vietnam

La participation du Vietnam au Sommet de l’avenir est cruciale, a souligné la coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis, lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) avant les prochaines activitésdu secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, dans le cadre d’événements de l’ONU.



En tant que pays à revenu intermédiaire, le Vietnam a tout intérêt à remodeler les structures financières mondiales pour garantir l’accès à un financement abordable pour le développement durable. Le Vietnam ajoute sa voix et son leadership aux discussions cruciales sur le changement climatique – un rappel opportun de la vulnérabilité d’un pays en développement au changement climatique, en particulier peu de temps après que le typhon Yagi ait causé d’immenses dégâts à ses populations les plus vulnérables, a souligné Pauline Tamesis.



En participant activement, le Vietnam peut plaider en faveur de réformes qui donnent la priorité aux pays en développement et contribuent à la création d’institutions internationales plus inclusives et plus réactives, a-t-elle ajouté.



Le Sommet offre également au Vietnam une plate-forme pour collaborer avec les dirigeants mondiaux, garantissant que ses perspectives et ses défis sont pris en compte dans la poursuite d'un avenir plus juste et plus durable. Le Sommet est une occasion importante pour le Vietnam de diriger et de contribuer aux conversations mondiales et aux actions de suivi, a-t-elle estimé.



Dans les remarques préenregistrées du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, à l’occasion du Sommet de l’avenir, il a reconnu que « le sommet historique apportera une nouvelle réflexion et un nouveau modus operandi pour l’avenir du monde ». Il a également reconnu que « cela représente une excellente opportunité pour les Nations Unies et le multilatéralisme de réaffirmer leurs valeurs irremplaçables face aux énormes défis d’aujourd’hui ». Il a également souligné que « les transformations doivent commencer par les progrès des sciences, des technologies et de l’innovation » et que « les Nations Unies doivent prendre l’initiative d’établir des cadres juridiques pour le partage d’informations et d’aider les pays à développer en toute sécurité des technologies révolutionnaires ». Il convient également de noter la proposition visant à « établir une plate-forme mondiale de technologies vertes où l’ASEAN et d’autres organisations régionales peuvent partager leurs expériences et promouvoir le développement de technologies vertes », a-t-elle rappelé.



Grâce aux contributions actives du Vietnam au Sommet et aux efforts collectifs visant à renforcer la paix, la coopération et la solidarité internationale en vue de mettre en œuvre les Objectifs de développement durable, l'ONU au Vietnam est convaincue qu'ensemble, « nous pouvons atteindre les objectifs du Sommet et jeter des bases solides pour les générations futures », a déclaré Pauline Tamesis.



Concernant le changement climatique, elle a déclaré : « Nous sommes au milieu d’un +chaos climatique incontrôlable+ où l’élévation du niveau de la mer, les événements météorologiques extrêmes et la dégradation de l’environnement s’accélèrent à un rythme alarmant ».



On estime que le typhon Yagi et ses conséquences ont causé 1,6 milliard de dollars de dégâts au Vietnam, avec une réduction prévue de 0,15 pour cent du PIB du Vietnam pour 2024. «Si nous n’agissons pas rapidement, ce chaos pourrait entraîner des dommages irréversibles, menaçant les écosystèmes, la sécurité alimentaire, la santé et la stabilité économique à travers le monde», a-t-elle souligné.



Les jeunes sont absolument essentiels dans la mobilisation mondiale pour un avenir durable, a-t-elle affirmé, ajoutant que le Vietnam a beaucoup de chance. Les jeunes représentent 21 % de la population vietnamienne, soit plus de 21 millions de personnes, soit la proportion de jeunes la plus élevée de l’histoire du pays.



Le Viet Nam devrait continuer à permettre aux jeunes d’apporter leurs idées, leur expertise et leur énergie aux plateformes de prise de décision aux niveaux local et mondial, a-t-elle suggéré.-VNA/VI