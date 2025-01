La participation du PM au WEF de Davos montre l'engagement du Vietnam en faveur de la coopération internationale

L’ambassadeur Phan Mai Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à Genève. Photo : VNA

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) en 2025, pour la deuxième année consécutive, témoigne de la reconnaissance du Vietnam envers le forum en tant que partenaire mondial et de l’engagement du pays à promouvoir la coopération internationale, a déclaré l’ambassadeur Phan Mai Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à Genève.

Dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant le voyage du Premier ministre à Davos, l’ambassadeur a décrit les principaux objectifs stratégiques de la participation du Vietnam, notamment l’approfondissement des liens avec des partenaires clés, la promotion de la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé, en particulier dans les domaines de l’énergie verte, des technologies et du développement durable.

Le WEF Davos constitue pour le Vietnam une plateforme idéale pour mettre en avant son environnement favorable aux entreprises, promouvoir les opportunités d’investissement et de croissance, et se positionner comme une destination attrayante pour le commerce international et le tourisme.

Le forum offre également au Vietnam une occasion unique de s’inspirer des meilleures pratiques mondiales en matière de développement économique et durable, l’aidant ainsi à se préparer à des défis majeurs tels que le changement climatique, la transition énergétique, la sécurité alimentaire et l’instabilité économique.

L’ambassadeur a souligné que le WEF Davos permet au Vietnam de participer activement aux efforts mondiaux en matière de développement durable, de transition énergétique et d’économie numérique. À cette occasion, le pays réaffirmera son engagement à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050.

Il a également estimé que le Vietnam pourrait partager sa vision du développement et ses expériences dans des domaines clés tels que l’agriculture durable, la réduction de la pauvreté, les soins de santé, l’éducation et le développement humain.

En participant à ce forum, le Vietnam renforce non seulement sa position et sa réputation internationales, mais démontre également un engagement fort à contribuer aux initiatives et solutions mondiales. Cela réaffirme son rôle de partenaire fiable, proactif et responsable au sein de la communauté internationale.

La participation au WEF Davos met en évidence les politiques étrangères et l’intégration internationale du Vietnam. Dans le cadre de son engagement en faveur d’une intégration internationale proactive, le Vietnam s’efforce de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée.

L’ambassadeur Phan Mai Dung a affirmé que cette politique d’intégration découle de l’approche du Vietnam en matière de relations extérieures, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation, la diversification des relations internationales, l’amitié et le partenariat de confiance. Il a rappelé que le Vietnam est membre actif de plus de 70 organisations internationales, y compris des institutions multilatérales mondiales, et participe activement aux cadres de coopération internationale et régionale.

Cette intégration a permis au pays d’accéder à des ressources, des connaissances et des technologies précieuses, soutenant ses efforts de reconstruction et de développement après des décennies de guerre. Le Vietnam s’est transformé, passant d’une nation pauvre et isolée sous embargo à une économie émergente avec un revenu intermédiaire. Aujourd’hui, il figure parmi les 40 plus grandes économies mondiales et les 20 premières destinations pour le commerce et les investissements étrangers.

Les réalisations socio-économiques du Vietnam et son intégration internationale au cours des dernières décennies témoignent d’un parcours exceptionnel. Le pays a réduit considérablement la pauvreté et atteint plusieurs Objectifs du Millénaire pour le Développement avant les délais fixés. Il a souligné que l'engagement continu du pays dans des forums comme le Forum économique mondial de Davos démontre sa volonté de relever les défis mondiaux, de promouvoir une croissance durable et d’encourager la collaboration internationale. Aujourd’hui, le Vietnam est allé au-delà du simple apprentissage auprès de la communauté internationale. Le pays partage désormais activement ses expériences en matière de développement durable, d’éradication de la pauvreté et d’adaptation au changement climatique. Cela illustre son rôle proactif et sa responsabilité au sein de la communauté internationale, a souligné l’ambassadeur. Les réalisations socio-économiques du pays ainsi que son intégration internationale depuis près d’un demi-siècle représentent une réussite convaincante. La participation et la collaboration aux principaux forums mondiaux ont permis au Vietnam de se positionner comme une nation stable et dynamique, prête à coopérer avec le reste du monde, tout en contribuant à rehausser l’image et le prestige du pays sur la scène internationale, a-t-il déclaré.

Avec pour thème « Collaboration pour l’ère de l’intelligence », le WEF Davos de cette année vise à combler les divisions causées par la fragmentation économique, la polarisation politique et les divisions culturelles. Il met également l’accent sur l’utilisation des technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la biotechnologie, pour stimuler une croissance durable.

Les priorités incluent la refonte de la croissance mondiale, l’adaptation des industries à l’ère de l’intelligence artificielle, l’investissement dans le capital humain, la protection de la planète et le rétablissement de la confiance.- VNA/VI