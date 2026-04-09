La numérisation du patrimoine réveille la mémoire et libère des ressources pour le développement

La numérisation du patrimoine culturel s’impose comme un puissant outil pour « réveiller » la mémoire collective et libérer de nouvelles ressources pour le développement, alors que le Vietnam accélère sa transformation numérique nationale conformément à la résolution n°57-NQ/TW du Politburo.

La fameuse pagode de bronze au sommet du mont Yên Tu, à plus de 1.000 m d'altitude. Photo : VNA

À l’ère du numérique, le patrimoine ne se limite plus aux espaces physiques ni à la mémoire collective. De l’architecture ancienne aux pratiques culturelles immatérielles, il est de plus en plus transformé en données numériques, contribuant à préserver les valeurs traditionnelles et à insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique.



Partout au pays, les collectivités locales dépassent le stade de l’expérimentation. Le patrimoine numérique devient une voie incontournable pour assurer la pérennité du patrimoine dans la vie moderne.



« Réveiller » les valeurs patrimoniales grâce à la technologie



L’un des impacts les plus visibles de la numérisation est l’amélioration de l’accès du public au patrimoine. Les collectivités locales ont activement utilisé les technologies modernes pour préserver et promouvoir leur patrimoine, tout en enrichissant l’expérience touristique.



Au Van Miêu de Vinh Phuc, dans la province de Phu Tho, un complexe historique dédié aux lettrés des dynasties des Ly et Nguyên, des outils numériques ont été mis en place pour enrichir l’expérience des visiteurs. Grâce à l’application touristique intelligente « 63 Stravel », les utilisateurs peuvent accéder à du contenu multimédia sur l’architecture et l’importance culturelle du site. Ils peuvent scanner des QR codes ou utiliser leurs appareils mobiles pour écouter des guides audio automatisés en quatre langues – vietnamien, anglais, coréen et japonais – accompagnés de visuels attrayants.



Hanoi a également fait figure de pionnière dans l’intégration des solutions numériques à la gestion du patrimoine. Des sites majeurs tels que le Van Miêu (Temple de la Littérature) – Quôc Tu Giam (Collège des Enfants de la Nation), la Citadelle impériale de Thang Long, les vestiges de la prison de Hoa Lo et l’ancien village de Duong Lâm ont adopté la billetterie électronique, les QR codes, les portiques d’accès intelligents et les systèmes de paiement en ligne, améliorant ainsi la transparence et la praticité des visites.



Les applications numériques ont également enrichi l’expérience des visiteurs. À la Citadelle impériale de Thang Long, la cartographie 3D et des logiciels interactifs sont utilisés dans les expositions. Les visites virtuelles et les espaces numérisés à 360 degrés permettent aux visiteurs d’explorer le patrimoine à distance, rendant les expériences culturelles plus immersives et accessibles, notamment pour les jeunes publics.



Des initiatives similaires sont en cours dans tout le pays. Dans la province de An Giang, située dans le delta du Mékong, le site mémorial du président Tôn Duc Thang a été numérisé grâce à des QR codes donnant accès à du contenu, des images et des vidéos en vietnamien et en anglais. Les visiteurs peuvent ainsi explorer le site virtuellement sur leurs smartphones, transformant le patrimoine en un véritable « musée au creux de la main ».

La danse du tambour Chhay-dam de la communauté khmère dans la province de An Giang. Photo : VNA

Selon Nguyên Quang Khanh, directeur adjoint du Conseil provincial de gestion des vestiges, rattaché au Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, près de 40 sites historiques et culturels majeurs de la région ont été numérisés, contribuant ainsi à moderniser l’éducation patrimoniale et à créer des liens entre le passé et la vie contemporaine.



Parallèlement, les visiteurs peuvent rechercher le mot-clé « camgiang360 » sur Google pour explorer virtuellement un ensemble de sites historiques de l’ancien district de Câm Giàng, dans la province de Hai Duong (aujourd’hui ville de Hai Phong), sur une plateforme numérique, sans avoir à se déplacer. Ils peuvent sélectionner un site, cliquer pour démarrer un itinéraire de visite, et chaque scène se dévoile avec une grande précision, accompagnée d’une narration détaillée, offrant une expérience immersive comme s’ils étaient physiquement présents sur le site.



Ces exemples montrent comment la technologie abolit les barrières spatiales et temporelles, rapprochant le patrimoine du public, notamment des jeunes.



Préserver le patrimoine durablement à l’ère du numérique



Au-delà de l’accessibilité, la numérisation joue un rôle crucial dans la préservation à long terme.



À Hai Phong, l’application des technologies, notamment la numérisation des sites patrimoniaux, a été activement mise en œuvre, avec des résultats concrets en matière de préservation, de gestion et de promotion du patrimoine culturel de la ville.



Selon Hà Quang Thành, chef de la Division de la gestion du patrimoine de Câm Giàng au sein du Conseil de gestion des momunents de Côn Son–Kiêp Bac, le succès de la numérisation du Van Miêu Mao Diên et du complexe du temple Xua, de la pagode Giam et du temple Bia souligne la nécessité d’investir de manière continue et concertée dans la numérisation des sites archéologiques nationaux et nationaux spéciaux. Cette approche est considérée comme essentielle pour diffuser efficacement le patrimoine tout en contribuant au développement d’un tourisme durable.



Par ailleurs,



Nguyên Quang Khanh, directeur adjoint du Comité de gestion des monuments de la province de An Giang a indiqué que le comité poursuivra l’accélération de la numérisation du patrimoine grâce aux systèmes de codes QR, à la technologie 3D et à la réalité virtuelle à 360 degrés, afin d’identifier les artefacts et d’optimiser les interfaces utilisateur pour une expérience plus intuitive et conviviale.



Le comité exploitera également pleinement les avantages du numérique, via son site web et les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube et TikTok, pour diffuser des images et des vidéos des activités liées à la préservation des sites historiques et culturels et des festivals, contribuant ainsi à mieux faire connaître la région et ses habitants au grand public et aux visiteurs, a-t-il ajouté.



Transformation du patrimoine culturel en atouts pour le développement



Le patrimoine numérique peut être transformé en un véritable levier de développement. De nombreuses localités constatent une augmentation du nombre de touristes suite à l’adoption des technologies numériques.



Dans la province de Tây Ninh, par exemple, la promotion et la gestion numériques ont contribué à positionner la région comme une destination attractive.



Hanoi, qui abrite le plus grand nombre de sites patrimoniaux du pays, devrait tirer un profit considérable de cette tendance. Combinée aux technologies numériques, sa riche patrimoine culturel peut stimuler la croissance des industries culturelles et du tourisme, en générant des produits culturels numériques de grande qualité pour un public moderne.



Grâce à la détermination des autorités municipales et au soutien des entreprises et de la population, Hanoi dispose des atouts nécessaires pour atteindre son objectif : devenir l’un des principaux pôles de tourisme intelligent et durable de la région, où le patrimoine est préservé, valorisé et promu dans un contexte nouveau. – VNA/VI