La Nouvelle-Zélande et le Vietnam visent 2,4 mds de dollars d’échanges

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, en visite officielle au Vietnam, a assisté mardi 15 novembre, à Hanoi, au dialogue d’affaires "Nouvelle-Zélande - Vietnam, un partenariat stratégique dans le commerce et l’investissement".

Selon la dirigeante néo-zélandaise, bien que la Nouvelle-Zélande et le Vietnam aient été confrontés et font face à de nombreux défis en raison de la pandémie de Covid-19, les relations de coopération en matière de commerce et d’investissement entre les deux pays continue de croître et de se développer."Nous sommes confiants devant le partenariat stratégique entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam, le commerce bilatéral en 2024 devrait atteindre 2,4 milliards de dollars et ce sera également d’une très forte croissance au cours des cinq dernières années", a-t-elle déclaré.Elle a relevé que les deux pays entretiennent un partenariat commercial très solide. Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande sont des économies complémentaires et peuvent coopérer entre elles, avec des produits très adaptés, comme le lait, le bois, les denrées alimentaires.Les deux économies sont également liées par des accords de libre-échange tels que le Partenariat économique global régional (RCEP), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et les deux pays ont mis en œuvre ces accords de manière très efficace, a-t-elle indiqué.Elle a fait savoir que la haute délégation néo-zélandaise en visite au Vietnam est accompagnée de nombreuses entreprises ainsi que des représentants d’agences compétentes, ce qui représente une excellente occasion pour les deux parties de s’échanger et de promouvoir leur coopération dans l’agriculture et d’autres domaines tels que l’alimentation, les boissons, l’éducation, les soins médicaux, l’énergie, la technologie et l’innovation et la gestion de l’environnement.La Première ministre Jacinda Ardern a solennellement invité les entreprises vietnamiennes à venir rechercher des opportunités de coopération et d’investissement en Nouvelle-Zélande.

La Première ministre Jacinda Ardern et le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên et d’autres officiels posent lors du dialogue d’affaires, à Hanoi, le 15 novembre. Photo : VNA

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné que le commerce et l’investissement sont toujours l’un des domaines de coopération prioritaires et importants avec de nombreux potentiels inexploités dans le partenariat stratégique Vietnam - Nouvelle-Zélande.Pour preuve, le commerce bilatéral a triplé en seulement 10 ans et continue de croître fortement même dans le contexte où l’économie et le commerce régionaux et mondiaux souffrent constamment des impacts négatifs du Covid-19 et des instabilités géopolitiques et économiques ces derniers temps.Cependant, les deux économies continueront à faire face à des difficultés et à des défis à caractère mondial, évolutifs, complexes et imprévisibles, a estimé le ministre, soulignant qu’elles auront beaucoup à gagner d’une coopération plus étroite, en particulier dans le domaine du commerce et de l’investissement.Soulignant la complémentarité des deux économies, il a exhorté les entreprises à bâtir et à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement en s’appuyant sur lesbesoins et avantages des deux pays - habillement, cuir et chaussure, ameublement, produits agricoles et aquatiques vietnamiens ; et lait, bois, matières premières pour l’habillement, le cuir et la chaussure néo-zélandais.Les entreprises néo-zélandaises peuvent investir dans des domaines où le Vietnam a des avantages et des besoins tels que l’économie numérique, la transformation numérique, les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, l’agriculture de haute technologie, les technologies de conservation post-récolte et de transformation des produits agricoles et aquatiques, a-t-il conclu. – VNA/VI