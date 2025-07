La nouvelle ville de Cân Tho se positionne en moteur économique régional

Une cérémonie s’est tenue lundi 30 juin en présence du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, pour annoncer les résolutions et décisions relatives à la réorganisation administrative et aux nominations de personnel à Cân Tho, ville du delta du Mékong.

Conformément aux décisions du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale et du Comité permanent de l’Assemblée nationale, l’ensemble des zones naturelles et des populations de la ville de Cân Tho, des provinces de Soc Trang et Hâu Giang sont réorganisées en une nouvelle unité administrative nommée « ville de Cân Tho ». Suite à cette fusion, la nouvelle Cân Tho comprend 103 unités administratives de niveau communal, dont 31 arrondissements et 72 communes.

Le Comité du Parti de la ville de Cân Tho est issu de la fusion des Comités du Parti des anciennes villes de Cân Tho, des provinces de Hâu Giang et Soc Trang. Pour la période 2020-2025, il est composé de 79 membres, tandis que son Bureau permanent en compte 20. Dô Thanh Binh, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de l’ancienne ville de Cân Tho, a été nommé secrétaire du Comité du Parti de la nouvelle ville pour le reste du mandat 2020-2025.

Trân Van Lâu, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a été nommé président du Comité populaire municipal pour le mandat 2021-2026. Dông Van Thanh, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, préside le Conseil populaire de la nouvelle ville. Nguyên Tuân Anh, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et député à l’Assemblée nationale, a été nommé chef de la délégation de l’Assemblée nationale de la ville de Cân Tho.

Soulignant l’importance de la réorganisation des unités administratives, le président de l’Assemblée nationale a salué le leadership proactif, la coordination étroite, le sens des responsabilités et la mise en œuvre efficace de la fusion des comités du Parti, des conseils populaires, des comités populaires, des comités du Front de la Patrie du Vietnam et des délégations de l’Assemblée nationale des trois localités. Cela, a-t-il déclaré, a permis d’obtenir un large consensus parmi les responsables locaux et les membres du Parti, ainsi qu’un soutien fort de la population de toutes les couches sociales à cette initiative.

Trân Thanh Mân a exprimé sa gratitude et son respect pour les contributions considérables et durables des organisations locales du Parti, des autorités, des comités du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations de masse, en particulier celles des districts et des communes, à la réorganisation administrative. Il a salué le dévouement de générations de responsables, de fonctionnaires, de militaires et d’habitants de Cân Tho, Hâu Giang et Soc Trang, qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de cette région.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce un discours lors de la cérémonie. Photo : VNA

Le plus haut législateur a souligné que la décision historique de réorganiser les unités administratives locales marque non seulement une étape importante dans la réforme de l’administration publique, mais rappelle également que les trois localités – la ville de Cân Tho, les provinces de Hâu Giang et Soc Trang – faisaient autrefois partie de l’ancienne province de Hâu Giang.

Elles sont désormais fusionnées au sein de la ville de Cân Tho, a-t-il déclaré, ajoutant que cela ouvre la voie à une coopération régionale plus étroite en matière de développement économique, culturel et social, de défense nationale et de sécurité. Cela élargit également l’espace de développement et renforce le rôle de Cân Tho comme moteur économique central de la région du delta du Mékong.

Le président de l’Assemblée nationale a appelé le système politique de Cân Tho à intensifier la communication et à diffuser pleinement les directives du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, et en particulier les orientations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors de sa rencontre avec les dirigeants des trois localités le 4 juin 2025.

La ville a été exhortée à stabiliser rapidement sa structure administrative, à affecter le personnel de manière appropriée et à assurer un service public fluide et ininterrompu. Elle doit également aménager efficacement les nouveaux bureaux et équipements, gérer les biens publics après la fusion et éviter toute perte ou gaspillage.

Trân Thanh Mân a souligné la nécessité pour la ville de Cân Tho de se concentrer sur la stimulation du développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales, et de positionner Cân Tho comme un pôle de croissance national. Elle devrait devenir un centre de commerce, de logistique, d’économie maritime, d’innovation, de science et de technologie, et d’intelligence artificielle, tout en développant les industries numériques et de transformation, ainsi que l’agriculture de haute technologie.

Il a également insisté sur l’importance d’assurer un développement culturel et social équilibré, un meilleur bien-être et une meilleure qualité de vie pour tous. Selon le président de l’Assemblée nationale, la population doit véritablement bénéficier des fruits du développement socio-économique. Tous les quartiers urbains et les zones rurales de la ville doivent être verts, propres, civilisés et sûrs. Cân Tho doit s’efforcer de devenir l’une des villes les plus agréables à vivre du Vietnam.

Il a exhorté la ville à se préparer minutieusement aux prochains congrès du Parti à tous les niveaux, à s’appuyer sur les réalisations passées et à présenter une nouvelle vision audacieuse, soulignant l’importance de sélectionner des responsables compétents, éthiques et responsables, avec la confiance du public comme critère le plus élevé. Des préparatifs doivent également être menés pour les élections des députés à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2026-2031.

Le président de l’Assemblée nationale s’est dit confiant que le Parti, l’administration et la population de Cân Tho surmonteront les défis, saisiront les nouvelles opportunités et contribueront au processus de renouveau en cours du pays. – VNA/VI