La nouvelle politique des visas aidera à attirer un grand nombre de touristes dès la saison automne-hiver 2023

La Résolution n° 127/NQ-CP du gouvernement, qui permet de délivrer des visas électroniques aux citoyens de tous les pays et territoires, en vigueur depuis le 15 août, ouvre de nombreuses opportunités de développement touristique.







A un guichet à l'aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville. photo: VNA

Selon le chef adjoint de la Police du poste frontalier à l'aéroport international de Tân Son Nhât, Dô Van Hao, la résolution 127 crée des conditions favorables en termes de visas pour les étrangers venant au Vietnam à des fins de travail, d’investissement et de tourisme. On s'attend à ce que la commodité du visa électronique vietnamien leur apporte satisfaction, entraînant ainsi une forte augmentation du nombre de visiteurs étrangers au cours de la saison touristique automne-hiver 2023.



Selon la directrice du Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, dès le mois de septembre et jusqu’à la fin de l'année, le nombre de visiteurs internationaux et nationaux connaîtrait une forte croissance grâce à la nouvelle politique des visas.



Partageant cet avis, Pham Phuong Anh, directrice générale de la Société par actions de communication touristique du Vietnam, prédit que la nouvelle politique de visa pourrait aider à augmenter de 5 à 25% par an le nombre de touristes étrangers de sa compagnie.

En outre, la Résolution n°128 du gouvernement, publiée le 14 août, contribuera à améliorer la compétitivité du Vietnam en matière touristique, a estimé Pham Phuong Anh.



La Résolution n°128 porte sur l'exemption de visa pour les citoyens de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de l’Espagne, du Royaume-Uni, de la Russie, du Japon, de la République de Corée, du Danemark, de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et de la Biélorussie, avec une période de séjour temporaire de 45 jours à compter de la date d'entrée, quel que soient le type de passeport et le but de l'entrée, sur la base de la satisfaction de toutes les conditions d'entrée prescrites par la loi vietnamienne.



Selon des experts, la Résolution n°128 facilite l’élaboration des plans et les préparatifs des touristes désireux de visiter le Vietnam.