La Nouvelle‑Zélande considère le Vietnam comme un partenaire important, tant au niveau régional que mondial

Le Premier ministre de Nouvelle‑Zélande, Christopher Luxon, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au deuxième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 25 au 28 février, à l’invitation de son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh.

« On peut dire que cette visite revêt une importance particulière pour la Nouvelle‑Zélande », a déclaré Caroline Beresford, ambassadrice de Nouvelle‑Zélande au Vietnam, lors d’une interview accordée à la presse.

Selon la diplomate, le Premier ministre Luxon présente un programme très ambitieux pour les relations avec l’Asie du Sud‑Est. Son gouvernement a agi rapidement pour redéfinir sa politique étrangère à l’égard de cette région stratégique, dans laquelle la Nouvelle‑Zélande identifie le Vietnam comme l’un de ses principaux partenaires, tant au niveau régional que mondial.

La visite du Premier ministre néo‑zélandais, accompagné d’une délégation de hauts dirigeants d’entreprises, ne vise pas seulement à célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, mais également à consolider, élargir et développer les liens avec un partenaire aussi important que le Vietnam.

La visite du Premier ministre néo-zélandais au Vietnam a pour objectif de renforcer et de resserrer les liens entre les deux nations, notamment dans le contexte mondial imprévisible actuel, a souligné l’ambassadrice.

Le gouvernement néo‑zélandais espère que cette visite ouvrira de nouvelles opportunités commerciales. Comme indiqué, plus de 20 grands chefs d’entreprise néo‑zélandais accompagneront le Premier ministre, et de nouveaux accords de coopération avec des partenaires vietnamiens seront signés. On peut ainsi s’attendre à un large éventail de nouveaux domaines de coopération entre les deux pays.

« Bien entendu, nous continuerons à renforcer les domaines traditionnels de coopération, tels que l’agriculture et l’éducation, mais nous mettrons également à profit les dernières avancées scientifiques et technologiques de la Nouvelle‑Zélande pour enrichir ces secteurs. De cette manière, nous pourrons soutenir la croissance économique du Vietnam et porter les relations bilatérales à de nouveaux sommets », a affirmé Caroline Beresford.

Lors de sa visite, le Premier ministre Luxon participera au deuxième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, un événement que la Nouvelle‑Zélande soutient fermement. Selon l’ambassadrice néo-zélandaise, son pays remercie le Vietnam d’avoir pris l’initiative de discuter de l’avenir de l’ASEAN, en particulier dans un contexte d’instabilité et d’incertitude auxquels la région et le monde sont confrontés.

De l’avis de la Nouvelle‑Zélande, la centralité de l’ASEAN est essentielle au maintien de la stabilité et de la prospérité pour tous les peuples de la région. La Nouvelle‑Zélande est un fervent partisan de l’ASEAN, ce qui explique l’intérêt particulier du Premier ministre Luxon pour ce forum et son soutien au discours du Premier ministre Pham Minh Chinh sur l’avenir de la région et la coopération de l’ASEAN avec ses partenaires.

Cette année marque également le 5e anniversaire du partenariat entre la Nouvelle‑Zélande et l’ASEAN. La Nouvelle‑Zélande est le deuxième partenaire de dialogue de l’ASEAN, après l’Australie. Les programmes de coopération de la Nouvelle‑Zélande avec l’ASEAN sont aussi diversifiés et riches que ceux entretenus avec le Vietnam. La Nouvelle‑Zélande continue de soutenir et renforcera ses relations avec l’ASEAN, ainsi que sa coopération avec le Vietnam dans le cadre de l’ASEAN, a conclu l’ambassadrice.–VNA/VI