La noix de cajou de Binh Phuoc reconnue produit OCOP 5 étoiles

Les "noix de cajou grillées salées", les "noix de cajou nature" et les "noix de cajou blanches" sont devenues les premières à être reconnues comme produits 5 étoiles OCOP (une commune un produit) au niveau national de la province méridionale de Binh Phuoc – la « capitale » du cajou du pays.

Les gens récoltent les noix de cajou au début de la récolte dans la commune de Duc Hanh. Photo : VNA

Ces produits sont de la compagnie par actions Ha My dans la commune de Tan Lap du district de Dong Phu.

Binh Phuoc possède plus de 50% de la superficie totale et de la production du pays. L'anacardier de Binh Phuoc a été protégé par le Département national de la Propriété Intellectuelle du ministère des Sciences et des Technologies pour les indications géographiques sur tout le territoire du Vietnam.

Selon le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, la province cultive la noix de cajou sur près de 152.000 hectares, avec une production totale de 170.000 tonnes.

Actuellement, il existe plus de 1.400 installations de transformation et d'affaires de noix de cajou à Binh Phuoc. Le secteur rapporte plus de 33.000 milliards de dongs (1,4 milliard de dollars) chaque année.