La musique vietnamienne se répand au-delà des frontières

Avec des enregistrements attrayants et vibrants, les jeunes musiciens et chanteurs vietnamiens conquièrent peu à peu le public étranger, donnant une autre belle preuve que la musique vietnamienne correspond aux goûts musicaux internationaux, entre mélodies entraînantes et textes faciles à retenir et à chanter.

Ces derniers jours, la chanson "Vũ trụ có anh" (Dans l’univers, il y a toi) de Phuong My Chi en featuring avec le rappeur Phao a soudainement enfiévré TikTok. Le refrain de la chanson a été utilisé dans de nombreuses vidéos de gaming et de personnages de dessins animés. Son tempo rapide et sa mélodie entraînante rendent le titre populaire dans la communauté internationale.

Le titre "Vũ trụ có anh" a été plébiscité au point d’entrer dans le Top 50 des playlists thaïlandaises sur Spotify. Curieux de connaître le sens de la chanson, le public a recherché sa traduction. "J’ai d’abord cru entendre koi-koi-koi, mais en trouvant la traduction, j’ai réalisé que c’était du vietnamien. C’est intéressant !", raconte un auditeur thaïlandais.

La version thaïlandaise de cette œuvre est arrivée à près d’un million de vues, et se propage en Chine et en République de Corée.

De nombreux auditeurs thaïlandais ont été surpris d’apprendre que cette chanson n’était pas la bande originale d’un dessin animé folk et ont même cherché une traduction en anglais pour comprendre le sens exact des paroles.

Des œuvres s’exportent

La chanson "Dans l’univers, il y a toi" a inspiré des centaines de vidéos de fans thaïlandais. Photo : TT/CVN

"Vũ trụ có anh", sortie en 2023, marque un changement de style musical pour Phuong My Chi. Avec ce projet, la jeune chanteuse continue de miser sur son attachement à la culture populaire, mais y ajoute des éléments modernes pour rendre sa musique plus accessible au jeune public. La chanson combine des éléments orientaux comme le "ca trù" (chant des courtisans) et occidentaux comme des gammes pentatoniques, des rythmiques discos et des airs entraînants comme dans les dessins animés Disney.

La chanson "Xin đừng nhấc máy" (Ne décrochez pas le téléphone, s’il vous plaît !) du duo Han Sara et du rappeur B Ray est également devenue un phénomène en Chine. Des vidéos publiées sur la plateforme Douyin (une version chinoise de TikTok) utilisent le fond musical de cette chanson, engendrant des millions de vues.

Auparavant, la chanson "See Tinh" (Fou d’amour) de la pop star vietnamienne Hoàng Thùy Linh avait déjà fait le buzz sur les réseaux sociaux et dans les médias. Des vidéos de célébrités et de jeunes dansant sur "See Tinh" avaient été publiées et vues en dehors du Vietnam, notamment en République de Corée, en Chine, en Thaïlande et en Inde.

Ce hit créé par le groupe DTAP et interprété par Hoàng Thuy Linh connaît également un grand succès sur Douyin où des millions de personnes s’inspirent de ce tube pour leurs vidéos de danse. Sortie en février 2022, "See Tinh" est le deuxième single du quatrième album intitulé Hoàng Thùy Linh, LINK. La partie instrumentale de cet hymne dance-pop s’inspire de la culture du delta du Mékong.

D’autres chansons telles que "Bigcityboi" (de Binz), "Hai phút hơn" (Plus de deux minutes, remix par Kaiz), "Dễ đến dễ đi" (Facile de venir, facile de partir, de Quang Hùng MasterD)... sont également populaires sur des réseaux sociaux chinois.

"Dễ đến dễ đi" est devenue un énorme succès en Chine et en Thaïlande. Elle a connu une grande popularité après que des millions d’utilisateurs de la plateforme Douyin en aient utilisé la mélodie dans leurs vidéos. Certaines célébrités chinoises comme le chanteur Ju Jingyi et l’acteur Neo Hou ont interprété la chanson en chinois lors d’un événement.

La reprise thaïlandaise de la chanson originale est entrée dans la playlist YouTube "vidéos les plus populaires du moment" en Thaïlande à peine 18 heures après sa sortie (en 2021). Cette version compte plus de 16,5 millions de vues et plus de 23.000 commentaires d’internautes. Les fans de Chine et de Thaïlande ont également félicité la version vietnamienne du titre sur YouTube, qui a accumulé plus de 44,2 millions de vues en six mois.

Les chansons de Quang Hùng MasterD sont pour la plupart des ballades aux mélodies simples et faciles à mémoriser. Sa musique n’est pas considérée comme révolutionnaire, et il n’a pas connu d’énormes succès à l’échelle locale.

Formule du succès

Une scène du clip "Dễ đến dễ đi" de Quang Hùng Master D. Photo : TP/CVN

Le musicien Nguyên Van Chung affirme que faire connaître une chanson au public étranger n’est pas chose aisée. Il faut avoir une formule ou son propre algorithme de réseau social pour diffuser la mélodie. Sans compter la nécessité d’une bonne équipe de production pour gérer la promotion.

"Une chanson à succès est évaluée sur de nombreux facteurs tels que le chiffre d’affaires, la diffusion, la qualité artistique, la créativité... À mon avis, il est indispensable de remplir ses conditions pour faire une chanson à succès, qui attirera facilement les jeunes à l’international", explique le compositeur Nguyên Van Chung.

L’explosion sur des plateformes transfrontalières devient un outil utile pour promouvoir la musique vietnamienne. Les applications internationales d’écoute de musique en ligne telles que Spotify ou Apple Music contribuent significativement à faire connaître la musique vietnamienne au public étranger.

"La manière de produire, les règles d’écriture, la communication des chansons et le goût de la musique et de l’art ont beaucoup changé. Dans un monde plus homogène, nous pourrons accéder à la musique internationale, et vice versa, la musique vietnamienne pourra également toucher les auditeurs internationaux", souligne l’artiste.

Le compositeur Hua Kim Tuyên a déclaré que l’algorithme de TikTok soumet ses suggestions même si les utilisateurs ne recherchent pas activement telle ou telle chanson. Grâce à cet algorithme, si une chanson est tendance dans un pays, elle le sera facilement dans d’autres. "Les plateformes aident dans un premier temps le public à accéder à la musique vietnamienne. C’est la clé pour lui ouvrir les portes de l’industrie musicale mondiale. Cependant, pour que la musique vietnamienne aille loin et à long terme, sa promotion par une équipe solide et une vraie puissance intrinsèque de chaque chanson sont indispensables", ajoute-t-il.

Avec l’avènement de TikTok, de nombreuses chansons vietnamiennes sont devenues virales dans le monde entier, mais les artistes vietnamiens ne sont pas devenus célèbres ni n’ont agrandi leur fandom pour autant. Une chanson en elle-même ne suffit pas, car les images et les histoires qui la sous-tendent sont également importantes.

"Une chanson qui devient célèbre ne représente qu’une petite partie de l’identification internationale d’un artiste. Devenir célèbre nécessite de remplir de nombreuses autres conditions telles qu’avoir une équipe de production, des stratégies de promotion, des échanges avec les fans... Un artiste vietnamien qui veut devenir artiste international doit faire preuve de courage avoir du talent et une équipe forte ainsi qu’une bonne compréhension du marché international", précise l’expert en communication Nguyên Ngoc Long. – CVN/VNA