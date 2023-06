La musique folklorique vietnamienne présentée au festival Oerol aux Pays-Bas

Le théâtre Veenfabrik a mis en scène et interprété avec succès une pièce de style moderne intitulée « Wereld van Wie ? » (Le monde de qui ?), un mélange créatif de dialogues philosophiques simples mais profonds entrelacés avec de la musique vietnamienne riche en éléments folkloriques, au festival Oerol sur l'île de Terschelling dans la province de Frise aux Pays-Bas le week-end dernier.

Un numéros des acteurs du théâtre Veenfabrik. Photo : VNA

La pièce raconte l'histoire de Phi Nguyen, un garçon né dans l'ancienne capitale de Hue, qui a émigré aux Pays-Bas à l'âge de 3 ans et a grandi avec les hauts et les bas de la vie.

Le théâtre a invité le compositeur Ngo Hong Quang, diplômé du Conservatoire royal de La Haye il y a quelques années, à participer en tant que musicien interprète au monocorde, au violon et à l'orgue à bouche, ainsi qu'à servir de consultant sur les coutumes et traditions vietnamiennes et apprendre aux autres acteurs à chanter "Ly Cây Da", une chanson folklorique vietnamienne en vietnamien.

A cette occasion, la troupe de théâtre a servi près de 10.000 personnes. Beaucoup d'entre eux ont affirmé qu'après avoir regardé la pièce, ils se sont sentis plus proches du Vietnam.

Le festival Oerol a lieu chaque année depuis plus de 40 ans, attirant près de 50.000 spectateurs à chaque occasion. Cette année, le festival se déroule du 9 au 18 juin, avec 40 troupes artistiques néerlandais.