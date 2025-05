La musique de la cour royale de Huê marque les esprits en Suisse

Dans le cadre de la campagne de promotion du tourisme vietnamien, organisée par l'Office national du tourisme vietnamien en partenariat avec d'autres institutions, un événement a eu lieu le 7 mai à Genève, en Suisse, où le ” Nha Nhac” (la musique de la cour royale de Huê) a particulièrement impressionné le public.

Photo : VNA

Des centaines de spectateurs ont assisté à des performances données par des artistes vietnamiens. Rachel Isenschmid, secrétaire du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), a partagé son enthousiasme après avoir écouté la musique impériale de Huê en Suisse. «C'était un moment incroyable. L'atmosphère de l'événement m'a transportée dans le passé, me permettant de me fondre dans les mélodies et de revivre l'époque ancienne», a-t-elle dit.

Parallèlement à ces performances artistiques,des rencontres d'affaires ont eu lieu pour faciliter les connexions et explorer des opportunités de coopération entre les régions vietnamiennes et les entreprises locales. L'ambassadeur du Vietnam, Phung Thê Long, a souligné que les touristes suisses pourraient ainsi découvrir des destinations au Vietnam.

La musique de la cour royale a fait son apparition au début de la dynastie des Ly (1010-1225). Cependant, ce n’était qu’à l’époque des Nguyên (1802 – 1945) que cette forme de musique s’est réellement épanouie.

La musique de la cour était élégante et sacrée, souvent jouée lors de grandes cérémonies solennelles de la cour, de rituels religieux, et était indispensable sous la dynastie de cette époque.

Depuis lors, le “Nha Nhac” était étroitement associé à la cour royale de Huê et s’est développé selon un modèle standard et méthodique avec des centaines de pièces musicales. Après la chute de la dynastie des Nguyên en 1945, la musique de la cour royale de Huê risquait de disparaître.

Depuis 1992, des travaux de préservation de la musique de cour ont été entrepris et ont commencé à être connus dans le monde entier. Le professeur Trân Van Khê a apporté une contribution majeure en présentant la musique de la cour de Huê (la musique de la cour vietnamienne) à l’UNESCO pour qu’elle soit reconnue chef-d’œuvre du patrimoine immatériel et oral de l’humanité. Il a non seulement contribué à perfectionner le dossier de candidature, mais aussi fait sa marque en introduisant et en jouant directement des instruments traditionnels devant des amis internationaux.

La musique de la cour vietnamienne a été inscrite en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (originellement proclamé en novembre 2003) et est devenue le premier patrimoine immatériel du Vietnam à être reconnu mondialement.- VNA/VI