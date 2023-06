La musique contribue à renforcer l'amitié franco-vietnamienne

Un spectacle musical a été organisé le 22 juin dans la ville centrale de Da Nang pour marquer les 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (le 12 avril 1973), les 10 ans de leur partenariat stratégique (septembre 2013), et le 41e anniversaire de la Journée mondiale de la musique (le 21 juin 1982).

Un spectacle musical organisé dans la ville de Da Nang. Photo: VNA

Plus d'un millier de personnes ont assisté au spectacle avec des performances d'artistes vietnamiens et français.

Lors de l'événement, le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Ho Ky Minh, a déclaré que les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et la France se sont heureusement développées. Actuellement, la France se classe au troisième rang au sein des pays européens ayant des investissements au Vietnam. Plus de 7.000 étudiants vietnamiens étudient en France et environ 1.500 étudiants vietnamiens se rendent en France pour étudier chaque année.

Au Vietnam, le nombre d'élèves apprenant le français arrive en deuxième position avec près de 40.000 apprenants dans 35 provinces et villes du pays, juste après ceux apprenant l'anglais.

Ho Ky Minh a ajouté que la ville de Da Nang ont également connu des progrès remarquables dans sa coopération avec la France.

Sophie Maysonnave, conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et directrice de l'Institut français au Vietnam, a déclaré que ce spectacle musical visait à honorer les liens qui ont uni les deux pays dans le passé, le présent et le futur, et la bonne volonté des deux pays pour continuer à construire et développer cette relation diplomatique.