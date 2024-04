La Mongolie veut resserrer ses liens touristiques avec le Vietnam

Le ministère mongol de l'Environnement et du Tourisme organise du 4 au 7 avril des activités de promotion du tourisme au Vietnam, pour la première fois que ce pays participe au Festival du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA

ela marque également le début des activités qui se tiendront à l'approche du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (17 novembre 1954 - 2024).Lors du festival, un programme intitulé « Go Mongolia Roadshow 2024 » est organisé pour présenter la culture, le tourisme et la cuisine mongoles et explorer les opportunités de coopération touristique entre les deux pays.Galbaa Davkharbayar, deuxième secrétaire de l'ambassade de Mongolie au Vietnam, a déclaré que le Festival du tourisme de Hô Chi Minh-Ville était une opportunité pour son pays de présenter sa culture et son peuple aux Vietnamiens et d'aider les entreprises de voyage de Mongolie à rechercher des partenariats avec des entreprises vietnamiennes pour augmenter le nombre de visiteurs les uns dans les autres marchés, contribuant ainsi aux liens économiques et à l’amitié entre les deux pays.Le nombre de visiteurs vietnamiens en Mongolie et de visiteurs mongols au Vietnam a augmenté ces dernières années, mais il n'est pas encore à la hauteur de l'énorme potentiel touristique du pays, a-t-il noté.Il a cité des statistiques montrant que plus de 2.000 touristes vietnamiens sont venus en Mongolie en 2023, alors que le nombre de voyageurs mongols vers ce pays d'Asie du Sud-Est dépassait les 15.000.Zolkhuu Ulambayar, directeur de l'agence de voyages mongole TMD Tourist LLC, a estimé qu'outre les avantages touristiques de chaque pays, l'accord bilatéral d'exemption de visa, entré en vigueur le 7 mars de cette année, créera également des conditions favorables et de bonnes opportunités pour les entreprises afin de renforcer le commerce, les liens d'investissement et de tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples.Hô Chi Minh-Ville est un grand centre touristique du Vietnam et accueille également un grand nombre de touristes voyageant à l'étranger. Compte tenu de cela, la ligne aérienne Oulan-Bator - Hô Chi Minh-Ville devrait être ouverte par Mongolian Airlines en novembre prochain, ce qui contribuera à encourager davantage de Mongols et de Vietnamiens à se rendre mutuellement visite, a-t-il ajouté. – VNA/VI