La mode vietnamienne présentée à Sydney

Le créateur de mode vietnamien Do Manh Cuong a présenté samedi après-midi 22 avril dans le campus de l'Université de Sydney, en Australie, sa nouvelle collection Printemps-Été 2023 intitulée « SIXDO Exclusive ».

Le créateur de mode vietnamien Do Manh Cuong a présenté sa nouvelle collection à Sydney. Photo: VNA

Avec 160 costumes, le défilé de mode était divisé en quatre parties, avec comme point d'orgue une série de tenues au design audacieux et sexy, montrant des points forts dans les techniques de couture de Do Manh Cuong . Le blanc, le rouge et le noir étaient les couleurs dominantes de cette collection.

Do Manh Cuong a invité 66 mannequins, dont des célébrités du Vietnam et des mannequins australiens, avec notamment la présence remarquée de Miss Univers Vietnam 2017 H'hen Niê (top 5 de Miss Universe 2018).

Do Manh Cuong est un designer vietnamien pionnier dans l'organisation de spectacles individuels aux normes internationales dans le cadre des grandes Semaines de la mode.