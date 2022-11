La mission au Cambodge du Premier ministre Pham Minh Chinh approfondit les liens bilatéraux

La mission au Cambodge du Premier ministre Pham Minh Chinh a été couronnée de succès dans tous les domaines, contribuant à approfondir davantage les relations de coopération Vietnam-Cambodge, a déclaré le ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son. Photo: VNA



Cette première visite officielle importante au Cambodge du Premier ministre vietnamien a montré la haute considération du renforcement des relations de coopération, de la consolidation de l'amitié, de la solidarité et de la confiance entre les deux pays, a dit le ministre des AE Bui Thanh Son.

Une déclaration commune a été approuvée, ainsi que 11 documents de coopération dans le commerce, la finance et la banque, les transports, l’agriculture, le travail, l’information et la communication, …. ont été signés par les deux pays.

Lors de sa mission au Cambodge, le chef du gouvernement vietnamien a également participé aux 40e et 41e Sommets de l'ASEAN et sommets connexes, a-t-il précisé, ajoutant que les contributions du Vietnam étaient très importantes et démontrait de manière constante son soutien à la présidence de l'ASEAN, contribuant au succès global des sommets et à la consolidation de la base solide pour une relation de bon voisinage, une amitié traditionnelle, une coopération intégrale et durable à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de sa mission au Cambodge. Photo: VNA



A cette occasion, le Premier ministre a eu 17 rencontres et contacts avec les dirigeants présents à ces sommets, contribuant au renforcement des relations entre le Vietnam et d'autres pays, à l’ouverture de nouvelles opportunités de coopération économique et commerciale, d'investissement, de sécurité et de défense, de culture et d'éducation, d’échanges entre les peuples.

La participation et les contributions du Vietnam, un membre actif et responsable, ont montré que son rôle et sa position importants étaient hautement appréciés par les pays aséaniens et leurs partenaires, a conclu le chef de la diplomatie. -VNA/VI