La mise en œuvre de la Résolution 57 jette des bases solides pour une nouvelle phase de développement.

Le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam a adopté, le 22 décembre 2024, la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale. Ce texte affirme que, à l’ère du numérique, la science, la technologie et la transformation numérique ne sont plus une option, mais une exigence incontournable, tandis que l’innovation devient un moteur central de la croissance nationale.

Un an après sa mise en œuvre, la Résolution n°57 s’est traduite par des évolutions tangibles, tant dans les perceptions que dans l’action, du niveau central jusqu’aux collectivités locales, jetant ainsi des bases solides pour une nouvelle phase de développement.

Le Vietnam dispose de nombreuses initiatives prometteuses, mais celles-ci restent encore dispersées selon les secteurs et les territoires. Jusqu’à présent, aucun mécanisme pleinement efficace ne permettait de transformer ces initiatives en solutions concrètes, en produits commerciaux ou en politiques publiques cohérentes.

Pour y remédier, le Fonds national pour le développement des sciences et des technologies a lancé le Portail des initiatives scientifiques, technologiques et d’innovation. Cette plateforme numérique ouverte vise à connecter les porteurs d’idées, les experts évaluateurs et les organisations utilisatrices, tout en favorisant la protection de la propriété intellectuelle et la commercialisation des projets à fort potentiel. Elle intègre notamment un réseau mondial d’experts vietnamiens en intelligence artificielle afin d’améliorer la qualité de l’évaluation et du traitement des projets.

Dans ce contexte, Hanoï s’affirme comme un pôle moteur de l’innovation et de la transformation numérique. La capitale a mis en place un réseau d’innovation comprenant sept centres cofinancés par la municipalité, les entreprises et les établissements de recherche et d’enseignement.

Selon le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyên Duy Ngoc, les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique constituent une responsabilité collective de l’ensemble du système politique de la ville.

En 2025, Hanoï s’est classée au premier rang national pour l’indice d’innovation locale (PII), se positionnant en tête de 18 des 52 indicateurs composant cet indice. La proportion d’entreprises menant des activités d’innovation a atteint 25,2 %, tandis que l’écosystème des start-up continue de s’élargir avec 207 entreprises scientifiques et technologiques actives.

Dans le sud du pays, la province de Cà Mau a engagé un virage stratégique en créant un Centre de start-up et d’innovation rattaché au Département provincial des sciences et des technologies. Ce centre a pour mission d’incuber des projets, de tester des technologies, de connecter les ressources et de promouvoir la commercialisation de produits innovants, avec l’ambition de devenir, d’ici 2030, un pôle dynamique du delta du Mékong.

Parallèlement, la Résolution n°57 met l’accent sur la constitution d’entreprises technologiques capables de maîtriser les technologies clés. Lors du Forum national 2025 sur le développement des entreprises technologiques, organisé par le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a mis l'accent sur le développement d'entreprises technologiques capables de maîtriser les technologies clés, la formation de grandes entreprises technologiques suffisamment fortes pour dominer le marché national et s'étendre à l'échelle régionale et internationale.

Dans la mise en œuvre de la Résolution n°57, les grandes entreprises vietnamiennes ont affirmé l’approche "Make in Viet Nam" comme un nouveau paradigme de développement, marquant la transition d’un modèle fondé sur la sous-traitance vers la maîtrise de la conception, des technologies et de la chaîne de valeur.

Soulignant l’importance stratégique de la souveraineté technologique pour la sécurité nationale, Tao Duc Thang, président du Groupe de l’Industrie et des Télécommunications de l’Armée (Viettel), a indiqué que le groupe développe des industries de haute technologie, notamment dans les domaines de la 5G, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA).

Déploiement à grande échelle du réseau 5G, une plateforme technologique au service des gouvernements, des entreprises et des citoyens pour une transformation numérique réussie. Photo : Viettel

Afin de concrétiser l’objectif d’une couverture nationale en 5G d’ici 2030, Viettel a testé avec succès la technologie 5G Advanced, atteignant un débit supérieur à 7,3 Gbit/s, soit six fois la vitesse actuelle de la 5G SA au Vietnam.

Parallèlement, le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) renforce sa maîtrise des infrastructures numériques et des technologies de base, tandis que FPT fait du "Make in Viet Nam" le fil conducteur de sa stratégie, en privilégiant l’IA, les données, la cybersécurité et les semi-conducteurs.

À l’horizon 2026, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies entend poursuivre la levée des obstacles institutionnels et concentrer les ressources sur les technologies stratégiques, en privilégiant une gouvernance axée sur les résultats.-VNA/VI