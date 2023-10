La MINUSS décerne la Médaille de maintien de la paix de l’ONU à trois officiers de police vietnamiens

La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a organisé le 4 octobre, à la base militaire de la ville de Juba, une cérémonie de remise de la Médaille de maintien de la paix des Nations Unies à trois officiers de la Police vietnamienne pour leurs excellentes performances individuelles dans leurs missions.

Le Commandant adjoint de la police de la MINUSS, Murat Isik, prend une photo avec les officiers de police vietnamiens et d'autres délégués. Photo: VNA

Les officiers honorés étaient le colonel Le Quoc Huy, le sous-colonel Vu Viet Hung et le lieutenant-colonel Luong Thi Tra Vinh.

Lors de la cérémonie, le Commandant adjoint de la police de la MINUSS, Murat Isik, a salué les contributions des officiers vietnamiens aux activités de la Mission. Selon lui, ils ont toujours fait preuve de professionnalisme, de discipline, d'efficacité et de sens des responsabilités. Murat Isik a également proposé au ministère vietnamien de la Sécurité publique d'envoyer davantage d'officiers pour participer à la MINUSS dans les temps à venir.

Présent à l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Égypte et au Soudan du Sud, Nguyen Huy Dung a salué les efforts extraordinaires de ces trois premiers officiers du ministère de la Sécurité publique participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud. Les officiers de police vietnamiens jouent en outre le rôle d'"ambassadeurs culturels" qui promeuvent la culture, l'image du Vietnam et de son peuple auprès de l'ONU et des amis internationaux, a-t-il souligné.



Auparavant, le 12 août 2023, le président vietnamien avait signé des décisions concernant l'envoi de trois officiers de police supplémentaires à la MINUSS en 2023. Ainsi, à ce jour, le ministère de la Sécurité publique compte sept officiers participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, dont six déployés à la MINUSS et un travaillant au siège de l'ONU.