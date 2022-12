La ministre tchèque de la Défense se rend au Vietnam

La ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova, effectue une visite officielle au Vietnam du 5 au 8 décembre, à l’invitation de son homologue vietnamien, le général Phan Van Giang.

L'entretien entre la ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova et le général Phan Van Giang. Photo: VNA

Lors de leur entretien mercredi 7 décembre à Hanoi, le général Phan Van Giang a remercié le gouvernement et le peuple tchèques d’avoir favorisé la vie, les études et le travail de la communauté vietnamienne, ainsi que d’avoir favorisé cette communauté en tant qu’une ethnie minoritaire du pays.



Il a également remercié la République tchèque pour son soutien opportun au Vietnam dans la lutte et la prévention de la pandémie de Covid-19, affirmant qu’il s’agit d’une aide précieuse et significative qui témoigne de la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.



La ministre tchèque de la Défense s’est réjouie de visiter le Vietnam, annonçant une délégation d’entreprises tchèque présente au Vietnam pour assister au premier Salon international de la défense du Vietnam prévu du 8 au 10 décembre à Hanoi, en vue d’introduire les produits de l’industrie de la défense tchèque.



Louant les relations de longue date entre les deux pays, Jana Cernochova a affirmé que la reconnaissance du gouvernement tchèque de la communauté vietnamienne en tant que troisième plus grande ethnie minoritaire a contribué à prouver ces bonnes relations.



Les deux parties ont convenu que l’ouverture par la République tchèque du Bureau de l'attaché de défense résident au Vietnam depuis août 2020 était un jalon important dans les relations de coopération en matière de défense des deux pays, contribuant à à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, faciliter la promotion de la coopération entre ces deux ministères dans la formation, la recherche scientifique, l’industrie de la défense...

Le ministre Phan Van Giang s’est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et la République tchèque contribueraient positivement au partenariat stratégique ASEAN - UE ainsi qu’aux mécanismes de coopération dirigés par l’ASEAN.



En vue de développer davantage les relations de coopération bilatérales en matière de défense, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans les échanges de délégations à tous les niveaux, la formation des ressources humaines, le soutien mutuel dans les cadres et mécanismes multilatéraux.



Le ministre Phan Van Giang a exprimé le souhait de voir la République tchèque continuer à soutenir les activités de coopération entre le Vietnam et l’UE dans le domaine de la défense, y compris l’accord-cadre de participation UE-Vietnam (FPA).



Les deux parties ont également discuté de la situation mondiale et régionale et des questions d’intérêt commun, soulignant l’importance d’assurer la sécurité et la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale, de régler les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, de soutenir la centralité de l’ASEAN dans les mécanismes de coopération entre ce bloc régional et ses partenaires.