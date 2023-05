La ministre de l’Intérieur propose d’avoir des politiques spécifiques pour la santé

Le ministère de l’Intérieur conseille le gouvernement et le Premier ministre sur la feuille de route de la réforme salariale avec des considérations soigneuses du régime salarial pour les personnels de santé, a déclaré lundi 29 mai devant l’Assemblée nationale sa ministre Pham Thi Thanh Trà.

La ministre de l’Intérieur Pham Thi Thanh Trà lors du débat en plénière à l’Assemblée nationale. Photo : VNA



La santé est un secteur spécifique qui doit faire l’objet de politiques spécifiques, a-t-elle plaidé lors du débat en plénière sur la mobilisation, la gestion et l’utilisation des ressources pour la prévention et le contrôle du Covid-19, la mise en œuvre des politiques et des lois sur la santé au niveau de base et la médecine préventive.



Selon la responsable, le modèle de médecine préventive et de santé de base, et en même temps, les personnels de santé, y compris ceux de santé préventive, a joué un rôle crucial dans le succès obtenu ces derniers temps dans la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19.



A travers cette crise sanitaire, nous avons pleinement identifié les difficultés et les insuffisances en termes de structure organisationnelle, de personnel et de nombreux autres aspects, a-t-elle observé.

La ministre de la Santé Dào Hông Lan lors du débat en plénière à l’Assemblée nationale. Photo : VNA

La ministre Pham Thi Thanh Trà a évoqué notamment les difficultés liées à l’appareil de soins de santé au niveau de base, de santé préventive et les lacunes en termes de quantité, de qualité et de structure des ressources humaines en santé.

Elle a proposé qu’une résolution globale de ces questions est à mettre dans le cadre de la résolution n°19-NQ/TW du Comité cetral du Parti sur la poursuite de la rénovation et la gestion, l’amélioration de la qualité et de l’efficacité opérationnelle des unités publiques non commerciales, et aussi dans la droite ligne de la résolution n°20-NQ/TW du Comité cetral du Parti sur le renforcement de la protection, des soins et de l’amélioration de la santé de la population dans la nouvelle situation.

Le ministère de l’Intérieur se coordonnera avec le ministère de la Santé pour examiner et conseiller le gouvernement sur le projet de développement des ressources humaines en santé dans le secteur public jusqu’en 2030, a-t-elle encore indiqué. – VNA/VI