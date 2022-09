La ministre australienne des AE affirme le solide partenariat avec le Vietnam

L'Australie et le Vietnam ont réaffirmé leur solide partenariat lors de la réunion de leurs ministres des Affaires étrangères, le 12 septembre à Canberra, a affirmé la cheffe de la diplomatie australienne, Penny Wong.

Dans un article publié sur le site web du ministère australien des Affaires étrangères après la réunion, Penny Wong a indiqué que la visite de son homologue vietnamien, Bui Thanh Son, était la première tournée en Australie d'un ministre vietnamien depuis 2019.

"L'Australie et le Vietnam sont de solides partenaires et amis. Notre relation est renforcée par des liens économiques et commerciaux étroits, des liens croissants en matière de maintien de la paix et des échanges entre habitants de longue date", a-t-elle écrit.

Réunion des deux ministres des Affaires étrangères, le 12 septembre à Canberra. Photo: VNA

Lors de leur réunion, les deux ministres ont eu des discussions efficaces sur la manière d’étendre le partenariat stratégique Australie - Vietnam, des moyens visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de changement climatique alors que les deux pays s'efforcent de respecter leurs engagements de « zéro émission nette » d'ici 2050.

La ministre australienne a affirmé que les deux parties partageaient leur engagement à l'égard de la centralité de l'ASEAN et un intérêt stratégique de maintenir la région pacifique, stable et prospère, dans laquelle la souveraineté est respectée.

L'Australie et le Vietnam se soutiennent tout au long de la pandémie. Dans cet esprit, l'Australie fournira au Vietnam 4,2 millions de doses supplémentaires de vaccin anti-COVID-19 de Pfizer pour adultes, en plus des 22,2 millions de doses livrées à ce jour, a-t-elle annoncé.

L'Australie et le Vietnam célébreront l'année prochaine le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Les deux pays organiseront en 2023 des activités en l'honneur de cet événement. -VNA/VI