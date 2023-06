La Mer Orientale et la souveraineté du Vietnam aux yeux d'experts européens

Des experts de Pologne, d’Allemagne, de France, d’Italie, de République tchèque, d’Ukraine ont discuté de la Mer Orientale et de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam, lors d’une conférence organisée le 10 juin à Paris par le Comité de liaison des Vietnamiens en Europe du mouvement "Tous pour la mer et les îles du Vietnam".

La conférence sur la Mer Orientale et la souveraineté du Vietnam à Paris. Photo: VNA

Cette conférence visait à recueillir des documents, de mettre à jour et d'échanger les dernières informations sur la situation en Mer Orientale ces derniers temps et rassembler des Vietnamiens d'outre-mer qui ont visité Truong Sa et la plate-forme DK1, ainsi que des amis amoureux de la mer et des îles vietnamiennes, pour organiser conjointement des activités vers la mer et les îles du Vietnam, a déclaré Cao Thi Hông Vân, cheffe du Comité de liaison des Vietnamiens en Europe du mouvement "Tous pour la mer et les îles du Vietnam", ajoutant que ce sera une activité annuelle de son Comité.

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a déclaré qu'il s'agissait d'un événement très significatif pour les Vietnamiens d'outre-mer, en particulier les Vietnamiens d'outre-mer en Europe, pour montrer leur affection et leur attachement avec la Patrie et les grands sujets du pays.

Présent à cet événement, Patrice Jorland, professeur d'histoire, ancien président de l'Association d'amitié France-Vietnam, a indiqué que selon le droit international de la mer, le Vietnam dispose d'une vaste zone économique exclusive.

Il a déclaré que le Vietnam avait la souveraineté en Mer Orientale. Concernant la souveraineté sur Truong Sa et Hoang Sa, il a souligné que les preuves historiques montraient que le Vietnam a affirmé sa souveraineté sur ces deux archipels, en particulier Hoang Sa, depuis la fin du XVIIIe siècle, sous la dynastie Nguyên.

Le professeur français a également déclaré que les parties concernées devaient respecter le droit international, et que l'ASEAN, dont le Vietnam est un membre actif, devrait consolider la solidarité et les efforts diplomatiques et faire des négociations, éviter de recourir à la force pour régler les différends.

Pour sa part, Malgorzata Pietrasiak, professeure à l'Université de Lodz en Pologne, spécialiste en Vietnam, a beaucoup apprécié la méthode vietnamienne de traitement des problèmes en mer qu'elle appelle le terme de prévention des risques.

Cette méthode est très efficace et apporte de bons points à la diplomatie vietnamienne sur la scène internationale. Le Vietnam est également très flexible dans la gestion des problèmes, a-t-elle souligné.

Selon Bui Thi Thu Minh, présidente du club Truong Sa en Allemagne, l'idée d'organiser cette conférence est excellente, appelant à organiser annuellement de tels forums dans de nombreux lieux, en vue d’aider les amis internationaux à mieux comprendre la souveraineté de la mer des des îles du Vietnam.