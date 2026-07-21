La matière quantique topologique fait école chez les scientifiques à Gia Lai

Le vice-président du Comité populaire de la province de Gia Lai, Lâm Hai Giang, s’exprime lors de l’événement, le 20 juillet. Photo : VNA

Plus de 30 scientifiques, jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants, originaires de 12 pays, participent à la deuxième École avancée sur la matière quantique topologique, qui s’est ouverte lundi 20 juillet dans la province de Gia Lai.



Organisé conjointement par l’association Rencontres du Vietnam et le Centre international des sciences et de l’éducation interdisciplinaire (ICISE), cet événement de cinq jours propose des conférences données par d’éminents professeurs et scientifiques en physique quantique et en science des matériaux, offrant aux participants une base théorique solide. Ils sont également informés des dernières avancées de la recherche sur les matériaux topologiques quantiques.



Selon les organisateurs, ce programme vise à faire progresser les connaissances scientifiques et à renforcer les capacités de la région en matière de recherche quantique, contribuant ainsi au développement mondial des sciences et technologies quantiques. L’école cherche également à promouvoir un environnement d’apprentissage ouvert, collaboratif et inclusif où les participants peuvent approfondir leur expertise tout en élargissant leurs réseaux scientifiques internationaux.



S’exprimant lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire de la province de Gia Lai, Lâm Hai Giang, a déclaré que le choix des matériaux topologiques quantiques comme thème reflétait une vision d’avenir dans l’un des domaines de pointe de la science moderne.

La recherche fondamentale menée aujourd’hui peut jeter les bases des technologies futures, allant de l’informatique et des communications quantiques aux matériaux et dispositifs intelligents, a affirmé le responsable, soulignant qu’investir dans la recherche fondamentale, c’est investir dans le développement futur de chaque pays.

De nombreux scientifiques internationaux assistent à la deuxième École avancée sur la matière quantique topologique, dans la province de Gia Lai, le 20 juillet. Photo : VNA

L’école offre un cadre propice à des conférences approfondies et constitue un forum d’échange pour les scientifiques, favorisant l’émergence de nouvelles idées de recherche et la construction de partenariats durables, a-t-il ajouté.

Dans son allocution, le professeur Trân Thanh Vân, président de l’association Rencontres du Vietnam, a salué l’initiative du gouvernement vietnamien d’avoir fait de la science quantique une priorité stratégique nationale et de soutenir la création d’un Centre de science quantique à l’ICISE, l’une des dix initiatives scientifiques stratégiques du pays. Ce Centre de science quantique constituera un fondement majeur permettant au Vietnam de s’intégrer plus profondément au réseau mondial de recherche quantique, a-t-il déclaré.



L’ICISE ambitionne de bâtir un réseau dynamique de coopération scientifique internationale reliant le Vietnam au reste du monde, notamment à ses collègues de la région Asie-Pacifique, et de faire du Centre de science quantique une véritable «Maison des Rencontres » – un lieu d’échanges où de jeunes scientifiques pourront rencontrer des chercheurs de renom, partager des idées, découvrir de nouvelles méthodes de recherche et élargir ensemble leurs horizons scientifiques, a précisé le professeur Trân Thanh Vân.



Dans le cadre de ce programme, l’ICISE accueillera le 23 juillet une conférence scientifique publique animée par le professeur Dàm Thanh Son de l’Université de Chicago. Cet événement vise à susciter la curiosité scientifique et à encourager la recherche chez les élèves doués en physique et en mathématiques de Gia Lai. La conférence se tiendra en présentiel à l’ICISE et sera diffusée en direct sur Facebook et YouTube. – VNA/VI