La Marine vietnamienne apporte la joie du Têt dans les îles éloignées

Le 9 janvier, la Zone navale 3 a lancé une mission spéciale pour apporter des cadeaux de Têt aux militaires et aux habitants des îles de Côn Co, dans la province de Quang Tri, et de Ly Son, dans celle de Quang Ngai.

La mission comprenait des journalistes, des représentants d’organisations et d’entreprises provenant de plusieurs localités telles que Hô Chi Minh-Ville, Huê, Quang Tri, Quang Nam, Binh Duong, Da Nang, Quang Ngai, Hanoï, Binh Dinh, Nghê An et Nam Dinh.

Elle transportait des cadeaux traditionnels du Têt afin de permettre aux insulaires de célébrer le Nouvel An lunaire dans des conditions optimales, a précisé le contre-amiral Nguyên Dang Tiên, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique de la Zone navale 3.

Cette activité annuelle, organisée à l’occasion du Nouvel An lunaire, vise à encourager les cadres, soldats et habitants des îles à continuer de protéger efficacement la souveraineté maritime du pays. Elle permet également aux participants de mieux comprendre la situation actuelle des zones insulaires ainsi que les conditions de vie des cadres, des soldats et des habitants des îles de Côn Co et Ly Son.

Ces initiatives renforcent non seulement la solidarité nationale, mais aussi le soutien concret apporté aux insulaires pour célébrer un Têt chaleureux et joyeux, malgré les défis liés à leur situation géographique. -VNA/VI