La Marine populaire du Vietnam participe activement aux activités de l'exercice Kakadu

Le contre-amiral Christopher Smith, commandant de la flotte de la Marine royale australienne, a reçu le contre-amiral Nguyen Viet Khanh, chef d'état-major adjoint de la Marine populaire du Vietnam. Photo : qdnd.vn

Une mission de travail de la Marine populaire du Vietnam et les officiers et marins du navire 18 de la Brigade 171, Région 2 ont participé à l'exercice naval multilatéral Kakadu 2024 qui s’est déroulé les 10 et 11 septembre à Darwin, en Australie.

Dans l'après-midi du 11 septembre, le contre-amiral Christopher Smith, commandant de la flotte de la Marine royale australienne, a reçu le contre-amiral Nguyen Viet Khanh, chef d'état-major adjoint de la Marine populaire du Vietnam.

Christopher Smith a remercié le Vietnam d'avoir envoyé pour la première fois des navires à participer à des activités non liées au combat, dans le cadre de l'exercice Kakadu 2024, affirmant que la participation vietnamienne était importante pour le succès de l'exercice.

Nguyen Viet Khanh a remercié la Marine royale australienne d'avoir invité la Marine populaire du Vietnam à participer à l'exercice Kakadu 2024, le considérant comme une opportunité d'apprendre, de partager des expériences et de renforcer la solidarité et l'amitié entre les deux marines.

Le 11 septembre également, les officiers et les marins du navire 18 ont participé à des activités d'échanges sportifs et culturels avec 15 équipes de la marine des pays participants à Kakadu 2024.

Auparavant, dans la matinée du 10 septembre, Nguyen Viet Khanh avait participé à la Conférence des commandants de flotte présidée par le contre-amiral Christopher Smith avec la participation de plus de 30 représentants de la marine d'autres pays. Lors de la conférence, les délégués ont partagé leurs expériences sur la réduction des dommages causés par les catastrophes naturelles et les épidémies et ont convenu de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour se soutenir mutuellement dans les situations nécessaires.

Dans la soirée du 10 septembre, le contre-amiral Nguyen Viet Khanh a donné un banquet à bord du navire 18.

Le 12 septembre, le navire 18 et les autres navires participant à l'exercice Kakadu 2024 ont quitté le port pour commencer à mener des exercices en mer selon les prévisions. -VNA/VI