La Marine est appelée à soutenir les pêcheurs et protéger la souveraineté nationale

Le secrétaire général du Parti, To Lam, passe en revue la garde d'honneur de la Marine populaire vietnamienne lors de la cérémonie qui s'est déroulée dans la ville de Hai Phong le 28 février. Photo : VNA

La Marine populaire du Vietnam doit constituer la force centrale et un soutien fiable aux pêcheurs afin de maintenir leur présence en mer, tout en renforçant la coopération maritime et la diplomatie de défense avec les forces armées et les marines étrangères. Elle doit ainsi contribuer à la sauvegarde de la souveraineté nationale, des droits souverains, de la juridiction et des intérêts du pays.



Cette demande a été formulée par le secrétaire général du Parti, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, lors d'une cérémonie organisée par la Marine populaire du Vietnam, sous l'égide du ministère de la Défense, dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord du Vietnam), le 28 février. À cette occasion, la Marine a reçu pour la troisième fois le titre de Héros des Forces armées populaires.



Félicitant la Marine pour ses remarquables succès, il a souligné que, depuis plus de 70 ans, sous l'autorité absolue et directe du Parti sur tous les aspects, sous la direction du Président Hô Chi Minh, grâce à une gouvernance unifiée et centralisée de l'État, au contrôle direct de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, ainsi qu'au soutien indéfectible du peuple et des pays amis, la Marine n'a cessé de croître et de se perfectionner, accomplissant toutes les missions qui lui ont été confiées et réalisant de nombreux exploits exceptionnels en matière de combat, d'entraînement, de préparation opérationnelle, de production et d'exécution des obligations internationales.

Évoquant les tâches qui incombent à la Marine, le secrétaire général a insisté sur la nécessité de bien comprendre les positions et les directives du Parti, ainsi que les politiques et les lois de l'État relatives à la défense militaire et nationale. Il a souligné l'importance d'accorder une attention particulière à la nouvelle vision stratégique de la défense nationale et de la protection de la Patrie, telle qu'énoncée dans la résolution du 14e Congrès national du Parti.



En outre, il a souligné que la Marine doit rester parfaitement informée de la situation afin de fournir des conseils opportuns et précis au Parti, à l'État, à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense, et ainsi préserver fermement la souveraineté nationale sur les mers et les îles tout en maintenant un environnement maritime pacifique et stable, propice au développement national.



Il a insisté sur le fait que les forces armées doivent s'attacher à mettre en œuvre efficacement les « deux principes de fermeté », expliquant qu'elles doivent rester fidèles aux directives militaires et de défense du Parti et œuvrer à la construction d'une armée politiquement forte.



Elles doivent également adopter les « deux axes de progrès » : développer une Armée populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, tout en promouvant l'intégration internationale et la diplomatie de défense.



Le dirigeant du Parti a également souligné l'importance des « deux mesures de prévention » : prévenir les risques de guerre et de conflit, et prévenir tout signe de dégradation idéologique, morale ou culturelle, y compris l'« auto-évolution » et l'« auto-transformation » au sein de l'Organisation militaire du Parti et de l'ensemble des forces armées.



Enfin, la Marine doit garantir cinq piliers essentiels : une fermeté politique, une discipline rigoureuse, une maîtrise technologique, un art militaire de haut niveau et une qualité de vie stable pour son personnel, a-t-il déclaré.

