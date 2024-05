La Maison française de vente aux enchères Millon ouvrira son bureau au Vietnam

Le président de Millon France, Alexandre Million. Photo : thanhnien.vn

La Maison de vente aux enchères Millon, de France, vient de convenir d’une coopération avec des partenaires au Vietnam pour se préparer à la création de son bureau de représentation à Hanoï sous le nom de Millon Vietnam. Un signe positif pour le développement professionnel du marché des enchères d’art dans le pays.

Lors de la cérémonie de signature de la coopération, le président de Millon France, Alexandre Million, a fait savoir que les procédures juridiques étaient en cours d'achèvement. Les deux partenaires avec lesquels Millon a coopéré pour ouvrir Millon Vietnam sont la Société de vente aux enchères Lac Viet et Viet Art View. Le directeur de Millon Vietnam est vietnamien.

L’ouverture par la maison Millon d'un bureau au Vietnam a été fortement encouragée après sa vente aux enchères réussie du sceau en or “Hoàng dê chi bao” (trésor de l’Empereur) de la dynastie des Nguyên. Le président de Millon France a également précisé que Millon avait reconnu un grand désir des Vietnamiens de rapatrier des antiquités et des œuvres d'art vietnamiennes disséminées à travers le monde.



Ces dernières années, le marché des enchères d'art au Vietnam est apparu, mais avec un professionnalisme qui laisse à désirer. La vente aux enchères rencontre de nombreuses difficultés d'un point de vue technique... Donc, l'apparition d'enchères internationales devrait rendre le marché des enchères d'art au Vietnam plus professionnel.

Millon, qui a commencé à vendre aux enchères des objets et des œuvres vietnamiennes il y a 10 ans, a vendu de nombreuses œuvres d'artistes vietnamiens célèbres, dont certaines s'élevaient à plus de 1,2 million d'euros. A ce jour, Millon est la seule à organiser des ventes aux enchères internationales d'œuvres d'art du Vietnam. -VNA