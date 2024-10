La Maison d’édition de la VNA publie deux livres photos sur le pays et l’Oncle Ho

À l'occasion du 70e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre), la Maison d’édition de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) présente aux lecteurs deux livres photos : Tô quôc bên bo song (La Patrie au bord des vagues) et Bac Hô voi Ba Dinh (L’Oncle Ho avec Ba Dinh).

"La Patrie au bord des vagues" comprend 153 œuvres primées et sélectionnées pour être exposées au concours national de photos d'art organisé par la Commission centrale de propagande et d'éducation du Parti, le Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère de l'Information et de la Communication et l'Association vietnamienne des artistes photographes.

Ce concours vise à présenter et promouvoir le potentiel et la beauté de la nature et des habitants des régions côtières et insulaires du Vietnam auprès du public amateur d'art au pays et à l'étranger ; à sensibiliser les gens sur le rôle important de la mer et des îles dans l’édification et la protection de la Patrie ; à affirmer les politiques et options correctes du Parti et de l'État, ainsi que les efforts des localités pour mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès du Parti et la Résolution n° 36-NQ/TW du 22 octobre 2018 et celle du 8e Plénum du Comité central du Parti (12e mandat) sur la "Stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030, vision à l'horizon 2045".

"L'Oncle Ho avec Ba Dinh" traite, quant à lui, du moment historique où le Président Ho Chi Minh lut la Déclaration d'indépendance sur la place Ba Dinh le 2 septembre 1945, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. À travers des photos sélectionnées, le livre grave de manière réaliste l'image de l'Oncle Ho avec Ba Dinh et les sentiments des habitants vietnamiens envers leur leader éminent.

Ces deux livres photos contribuent à susciter le patriotisme, l'esprit de solidarité et le sens des responsabilités de chacun dans l'édification, la protection et le développement du pays. -VNA/VI