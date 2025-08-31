La Maison de l'AN et le siège de ses organes ouvrent au public à l'occasion de la Fête nationale

Photo: Công Dat/VI

Cette initiative vise à offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs qui affluent sur la place Ba Dinh, haut lieu historique de la capitale, pendant les festivités.

Située au 1, rue Doc Lap, la Maison de l'AN accueille ses visiteurs du 28 août au 2 septembre. Ils peuvent flâner dans ses couloirs, prendre des photos et profiter des équipements publics, notamment des abris de pluie de la rue Bac Son et du hall du rez-de-chaussée.

Le siège est ouvert du matin de 8h30 à 11h30, et de l'après-midi de 14h à 16h30. À proximité, le siège des agences de l'AN, situé au 22, rue Hung Vuong, ouvre également ses halls et ses jardins pour l'utilisation des installations et des abris contre la pluie du 31 août au 2 septembre.

Les 31 août et 1er septembre, les portes restent ouvertes de 8h à 21h30. Le 2 septembre, le site accueillera les visiteurs de 1h à minuit. Pour garantir la sécurité, l'ordre et la propreté, le Bureau de l'AN a demandé aux visiteurs de se conformer strictement aux instructions du personnel de sécurité et de service. -VNA/VI